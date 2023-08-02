首次離開台大！「雲林史懷哲」黃瑞仁接輔大醫院長 7大理念曝光
天主教輔仁大學附設醫院在昨（1）日舉行第3任院長佈達交接祈福彌撒及就職典禮，由獲得第32屆醫療奉獻獎，被稱「雲林史懷哲」的心臟內科權威黃瑞仁醫師接任院長，黃瑞仁院長在致詞表示將秉持實現全人照護、社會關懷的信念，以爭取塭仔圳醫療服務專區，打造輔大大學城等七大治院理念為目標，盡全力將輔大醫院打造成世界一流的天主教大學醫學中心。
記者潘毅/綜合報導
輔大醫院將邁入成立6週年，現任院長王水深卸任，由前臺大雲林分院院長黃瑞仁接任院長。黃瑞仁院長歷任臺大醫院內科加護病房主任、內科部心臟內科主任、雲林分院及金山分院院長等職，並發表300餘篇學術論文，曾獲臺灣醫療典範獎、醫療奉獻獎、第39屆國家傑出總經理獎等，去年更經教育部推薦，榮獲衛生福利部三等衛生福利專業獎章。
就職典禮邀請新北市政府衛生局局長陳潤秋、雲林縣副縣長謝淑亞、臺大醫學院副院長許博欽、臺大醫院副院長王亭貴、天主教健康照護聯盟理事長鄒繼群等人與會觀禮；輔仁大學校長江漢聲致詞指出，與黃瑞仁院長結識於心臟外科，黃院長是虔誠的基督徒，在雲林分院相當成功的院長醫師，歡迎他加入輔大醫院；同時也肯定與感謝王水深前院長過去的辛勞付出。
黃瑞仁院長致詞時揭示七大治院理念，包括1.遵守天主教之醫學倫理，塑造「敬天愛人」全人醫療的組織文化；2.提供高品質醫療照護，邁向民眾信賴的醫學中心；3.建構員工幸福職場；4.強化社區及友院連結，建立天主教醫療體系，善盡國際社會責任；5.落實輔大醫學教育及校院資源整合，培育輔大醫學院新世代醫療菁英；6.爭取塭仔圳醫療服務專區，打造輔大大學城；7.精進經營管理效能等，打造世界一流的天主教大學醫院。