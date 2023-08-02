全家開賣「霜淇淋聖代」！莓果口味、巧克力都能搭 限定門市公開
全家雙淇淋迎來十週年，除了推出莓果「莓好時光」新口味外，更推出品牌體驗店專賣的「繽菓聖代」，口味有莓好時光、小農牛奶、比利時巧克力，並可搭配杏仁餅杯與繽菓球、鮮乳餅等各項佐料，碰撞出最創新的霜淇淋聖代組合，售價69元。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家霜淇淋慶祝十週年，於台中永定店、大里河堤店，打造2間冰淇淋品牌體驗店，以品牌視覺融入店舖氛圍，讓大型霜淇淋裝置藝術躍上店舖屋頂、並將休息區高腳桌以霜淇淋餅皮巧妙呈現，更推出品牌體驗店專賣的「繽菓聖代」，從口味、容器都可隨心挑選。
口味上可選擇十週年新口味「莓好時光」，或是榮獲食品界與斯卡「 MONDE SELECTION」食品大賞金獎的「小農牛奶」、「比利時巧克力」，並可搭配杏仁餅杯與繽菓球、鮮乳餅等各檨佐料，碰撞出最創新的霜淇淋聖代組合，售價69元。
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