李帝勳驚喜現身台中！聞「這事」羞喊中文 變身吃貨放送愛心甜笑
韓星李帝勳悄悄到台灣，今（2）日驚喜現身台中大遠百，為有「比利時愛馬仕」之稱的Delvaux開幕站台，他身穿白襯衫搭配條紋西裝褲，頻頻放送愛心甜笑，萌樣根本不像39歲！還化身吃貨點餐吃過台灣美食雞排，喊話想吃牛肉麵。活動現場收到台下粉絲以韓文稱讚「很帥！」讓他面露驚喜，羞喊中文「謝謝！謝謝你們」。
記者蕭涵云/台中報導
主演《模範計程車》系列劇走紅的韓星李帝勳，7月才在台灣慶生，今日又悄悄抵達台灣，驚喜現身台中大遠百，為有「比利時愛馬仕」之稱的Delvaux專門店擔任開幕嘉賓。
他身穿白襯衫、針織背心搭配條紋西裝褲，揹上去年歡慶50週年的Pin系列包款，全新黑色「Pin City」斜揹包，拍照時大方放送臉頰愛心、手指愛心、眨眼等甜笑，主持人陳明珠嘴甜稱看到歐巴就都天氣晴朗了，李帝勳還捧臉聳肩露出害羞表情，直說「天氣不太好，非常謝謝大家願意來看我，很開心跟大家度過這樣的時光」，萌樣實在不像39歲。
李帝勳心心念念台灣美食，點餐吃過台灣美食雞排，喊話想吃牛肉麵。還讚嘆地說出「如果可以吃到很濃郁的高湯，上面放滿很多牛肉的話，應該會感到非常幸福」，簡直是標準吃貨無誤。
現場聊到送禮給重要的人，李帝勳直覺想到身邊最親近的媽媽，想選擇手工精巧又優雅的Brillant Mini限量款Fireworks包款，上頭奢華燦爛的設計，感覺很喜氣。自己平常則欣賞L'XXL大款包包，因為容量較充足，什麼都可放，「不管是穿西裝、或是要去運動的時候都很可以搭配」，因此覺得比較實用。
主持人陳明珠請李帝勳傳授如何擁有自信，他表示「外在的話，如果今天自己穿著帥氣，就會很有自信；內在的部分則是做自己在行、拿手的事，能夠散發出內涵的時候」。此言一出，秒收到台下粉絲以韓文稱讚「很帥！」讓他面露驚喜，羞喊中文「謝謝！謝謝你們」。