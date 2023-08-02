新台幣7月已貶快5角！專家點出原因 但會不會貶破32元這是關鍵
新台幣兌美元貶不停，從6月底收盤價31.135元一路貶到今（2）日中午暫收31.613元，累計7月至今已貶值4.78角，眼看離「32字頭」不遠了。對於新台幣這波貶勢，專家分析，美元升幅與新台幣貶幅確實不對稱，美元沒漲很多，新台幣卻貶更多，主要可能與外資匯出等3因素有關，只是現在出口負成長、幣值較貶也合理。至於新台幣兌美元接下來會不會貶破32元？他認為，除非台股有很明顯跌幅，外資匯出大增，才可能大貶。
記者顏真真／台北報導
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今日接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，其實台股指數從6月中下旬以來至今變化不大，但外資一路在變，累計賣超台股已超過1300多億元，最近看到很AI股成交量都很誇張，可能也是外資賣超的重要個股，但外資賣完股，有沒有匯出就不知道，只是從目前來看是有可能匯出，尤其7、8月外資也拿到滿多現金股利，是否會重新投入台股也是問號，可能還是有匯出，尤其目前美債殖利率還有4%以上，目前看來外資近1個月應該還是淨匯出的情況。
由於目前美債殖利率還有4%以上，他認為，除外資可能匯出資金買債，內資包括投信也可能匯出購買債券及債券ETF，畢竟這幾個月這些商品表現非常好，利率仍在較高水準，資金匯出就會有換匯需求。再來，國人出國觀光人數大爆發，換匯需求也大增，因此，這些因素可能都是造成新台幣走貶的原因，反而與美元指數關係沒那麼大，因為美元指數並未有大幅反彈，在跌破100後，最近也只是回到102附近，預估要回到105之上也有困難。
因此，林啟超覺得未來新台幣走勢還是要看台股表現，尤其美國經濟數據表現沒有想像中，台灣出口仍在負成長，上半年最慘，7、8、9月可能會好一點，只是要由負轉正最快看年底有沒有機會，只是在出口仍負成長之下，新台幣偏貶也是合理，但要大貶可能性也不大，除非台股出現很明顯跌幅，外資匯出大增。
不過，他認為，台股在2021年、2022年都曾登上萬八，也是最多人套牢的2個天險，因此，台股要破萬八這天險有難度，新台幣可能在31至32元區間測試，會不會見到「32字頭」？除非美元指數往103、104走，歐元兌美元貶破1.08價位，但目前看不到美元有這麼強的徵兆。