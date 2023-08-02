賴士葆爆蘇貞昌卡中捷藍線 盧秀燕：我對陳建仁、鄭文燦很有信心
前瞻預算分配不公爭議延燒，國民黨立委賴士葆昨透露，交通部已核准捷運藍線建設，案子卻被前行政院長蘇貞昌壓住。盧秀燕今被問到是否覺得中央對台中不公平時，回答「到現在為止」，她對行政院長陳建仁及副院長鄭文燦還是很有信心，「相信他們不會讓我們失望」。
記者顏幸如／台中報導
前瞻預算爭議延燒，台中市長盧秀燕昨首發聲，表示「恭喜高雄市、我們不嫉妒，但希望每個城市公平分配都能拿到1千多億」、「台中市人真的很委屈很辛酸」。綠營多位民代接連批評中市府不努力爭取預算、工程執行不力，藍營則回擊中央大小眼、刻意卡盧。
國民黨立委賴士葆昨在政論節目《少康戰情室》指出，盧秀燕親口跟他講，台中捷運藍線因路線修改重新上報中央，卻被前行政院長蘇貞昌壓著，「交通部核准通過了，就擺在院長辦公室」。盧秀燕為了讓藍線的案子盡快通過，還曾拜託賴士葆：「你有沒有辦法跟蘇貞昌說，這條線放一下？」卻一直拖到現在沒有核定。
盧秀燕今（2）日出席台中市二信游泳池啟用典禮，媒體詢問有些民代認為市府計畫申請不夠積極努力，也有人發現高雄捷運在審計部報告中也有些缺失，卻能通過預算，市長是否覺得不公平？
盧秀燕回答，到現在為止，她對於行政院長陳建仁及副院長鄭文燦還是很有信心，相信他們會繼續關照，不會虧待中部、台中。她說：「相信他們不會讓我們失望，陳院長及鄭副院長在聽到中部人的心聲以後，一定能公平施政，希望能有好消息。」