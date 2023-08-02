台南虱目魚美味眾人曉 南市府攜手全聯及大潤發雙通路促銷

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黃偉哲表示，台南是虱目魚的故鄉，從魚皮、魚肉、魚肚到魚腸，都深受消費者喜愛，可說是煎、煮、炒、炸都鮮甜美味。黃偉哲特別感謝漁業署協助，不論是維持虱目魚價格穩定，或是拓展通路與推廣行銷等工作，都與南市府協力合作，讓大家知道台南虱目魚的營養美味，吸引更多消費者來選購最優質的台南虱目魚，也期盼藉此進一步幫助漁民增加收益。
台南市農業局局長李建裕表示，台南的虱目魚養殖面積及產量居全台之冠，2尾虱目魚就有1尾產自台南。這次邀請台南晶英酒店主廚精心設計多道虱目魚料理，鮮美虱目魚經簡單烹調就能華麗上桌，相關食譜可參閱在活動檔期促銷商品型錄及各門市架上食譜卡。
漁業署署長張致盛表示，虱目魚是國內家戶餐桌上常見主食，也是許多外國人來台指定必吃的經典台灣味。近年政府建置冷鏈系統，從產地到餐桌全程低溫新鮮直送，現在正值虱目魚最肥美季節，在家簡單烹調即可吃進滿滿的營養。
全聯總經理蔡篤昌表示，全聯嚴選台南生態養殖的虱目魚，全程冷鏈直送，保持食材鮮度，為了讓消費者方便料理，特別開發出「特選去刺虱目魚肚」，魚肉緊實鮮甜。熱銷的「熟成虱目魚肚」則獲台南晶英酒店選用入菜。此外，全聯8/11~9/7推出促銷活動，實體門市購買指定虱目魚系列商品單筆滿200元現折20元，線上線下購皆加碼好康，凡購買指定虱目魚系列商品任1件，即可登錄發票抽台南晶英酒店住宿1晚，共有15個名額。
大潤發營運長賴淑子表示，大潤發也推出多款虱目魚商品，冷凍新鮮的整尾虱目魚，8/11~8/24也有驚喜特價，8/11~9/7購買台南虱目魚指定商品單筆滿200元，即贈20元現金券，可於下次購物時使用。