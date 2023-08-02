新竹關西爆最嚴重水污染 洪申翰轟楊文科「整整52天沒清除」
新竹縣關西鎮爆發數十年來最嚴重水汙染事件，就連自來水都被迫停水，讓當地居民憤怒不已，長期關注環境保護的民進黨立委洪申翰，今（2）日於臉書痛批縣長楊文科，事件從6月12日發生至今，已經過整整52天，惡臭的污染物質竟然還沒清除，更貼出環保署公文回函，證實尚未接獲縣府提交清理計畫，上周縣府要清污擺明，怪手機具擺明是為記者會擺設的道具，砲轟「明明白白的擺爛！」
記者陳威叡／台北報導
新竹縣關西鎮爆發數十年來最嚴重水汙染事件，造成地方環境浩劫，洪申翰表示，從6月12號發生至今，已經整整52天了，惡臭的污染物質竟然還沒清除，痛批縣長楊文科「你到底要拖到什麼時候？要折磨縣民到什麼時候？」
洪申翰說，這些被有機溶劑污染的河床和底泥，就正對著給竹北跟關西使用的自來水取水口，而環保署早在7月初就告訴新竹縣府，只要縣府提交污染物清理計畫，中央都願意補助經費。
洪申翰表示，過了1個月辦公室函詢環保署，新竹縣府至今都還沒提交計畫，認為縣府上周說要清污也只是「假動作」，怪手機具淪為縣長開記者會擺設的道具，開完作秀記者會就撤走，污染物質根本沒清，「這就是明明白白的擺爛！」