天后赴陸辦演唱會！阿妹陸巡首站北京開跑　蔡依林開唱地持續增加

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蔡依林則是在台灣北、高雙蛋不斷返場又返場後，宣布要把「Ugly Beauty」系列巡演帶到其他地方，扣除上個月底已經在大陸廣州開唱，接下來還會到上海、武漢、南寧、長沙、成都等地舉辦演唱會，引人注意的是，開唱城市也持續在增加中。
五月天在今年5月時，7度站上鳥巢，舉行「諾亞方舟10週年進化復刻版」演唱會，累計20場演出，動員200萬人刷新紀錄，之後還陸續到杭州、武漢、深圳、瀋陽等其他城市，與五迷相見歡，9月更是傳出已經排好10餘場的演唱會了。
張信哲在今年4月底於大陸啟動「未來式2.0世界巡迴演唱會」，陸續在杭州、南京、西安、上海、蘇州、濟南、大連開唱。引人注意的是，張信哲今年4月在大陸杭州奧體中心舉辦「未來式2.0」世界巡迴演唱會，此套巡演主打戶外旗艦升級版，必須克服天候、風向等難題，視覺及聽覺也突破限制，而他也是該場地落成以來，首位舉辦娛樂性大型演唱會的歌手，歌唱生涯又多了一個里程碑。
王心凌日前宣布將在今年9月23日、24日一連2天在台北小巨蛋舉行「2023輝葉按你 王心凌 SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」首站，當天在記者會上宣布之後會到上海、廣州、無錫、鄭州、西安、深圳、重慶、武漢、北京、成都、杭州等地開唱，雖然時間尚未公開，但可以想見一定每場都是滿滿粉絲等著搶票。