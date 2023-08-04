獨／夏克立秀證據否認家暴黃嘉千！哽咽嘆「她說離婚可惜」在騙人

天后赴陸辦演唱會！阿妹陸巡首站北京開跑　蔡依林開唱地持續增加

▲張惠妹（左圖）、蔡依林都陸續在大陸舉辦巡演。（圖／聲動娛樂提供、翻攝蔡依林微博）
▲張惠妹（左圖）、蔡依林都陸續在大陸舉辦巡演。（圖／聲動娛樂提供、翻攝蔡依林微博）

記者吳雨婕/綜合報導

全球隨著疫情解封，演唱會再度開始活躍了起來，大陸也跟著開放藝人來舉行演唱會，扣除本周要在上海開唱的告五人，天后張惠妹（阿妹）、蔡依林、王心凌、天團五月天，資深歌手張信哲，都已經陸陸續續在今年前往大陸各城市開唱了，預計今年下半年大陸會有200場演唱會，且持續增加中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張惠妹在北、高雙蛋舉辦完演唱會後，飛往世界各地舉辦巡演，從8月開始更是直接一口氣要在大陸的9個城市開唱，包括上海、重慶、西安等地，首站北京8月5日起跑，當時她的經紀人陳鎮川表示，大陸首巡預計將於農曆年前結束。

▲張惠妹「全球人壽 aMEI ASMR世界巡迴演唱會」迎來最後一場。（圖／聲動娛樂提供）
▲張惠妹大陸巡演首站將於北京開跑。（圖／聲動娛樂提供）
蔡依林則是在台灣北、高雙蛋不斷返場又返場後，宣布要把「Ugly Beauty」系列巡演帶到其他地方，扣除上個月底已經在大陸廣州開唱，接下來還會到上海、武漢、南寧、長沙、成都等地舉辦演唱會，引人注意的是，開唱城市也持續在增加中。

▲蔡依林積極投入音樂製作、嘗試作詞作曲，〈玫瑰少年〉和〈親愛的對象〉正是她參與創作的兩首歌曲。（圖／THE FIRST TAKE提供）
▲蔡依林將在大陸多個城市開唱。（圖／THE FIRST TAKE提供）
五月天在今年5月時，7度站上鳥巢，舉行「諾亞方舟10週年進化復刻版」演唱會，累計20場演出，動員200萬人刷新紀錄，之後還陸續到杭州、武漢、深圳、瀋陽等其他城市，與五迷相見歡，9月更是傳出已經排好10餘場的演唱會了。

▲五月天在犀利趴上祭出一個小時的垃圾話橋段。（圖／相信音樂提供）
▲五月天日前7度站上北京鳥巢舉行演出。（圖／相信音樂提供）
張信哲在今年4月底於大陸啟動「未來式2.0世界巡迴演唱會」，陸續在杭州、南京、西安、上海、蘇州、濟南、大連開唱。引人注意的是，張信哲今年4月在大陸杭州奧體中心舉辦「未來式2.0」世界巡迴演唱會，此套巡演主打戶外旗艦升級版，必須克服天候、風向等難題，視覺及聽覺也突破限制，而他也是該場地落成以來，首位舉辦娛樂性大型演唱會的歌手，歌唱生涯又多了一個里程碑。

▲張信哲之後將要到大陸、新加坡、美國、加拿大開唱。（圖／記者林調遜攝, 2023.02.25）
▲張信哲今年4月底於大陸啟動「未來式2.0世界巡迴演唱會」。（圖／NOWnews資料照）
王心凌日前宣布將在今年9月23日、24日一連2天在台北小巨蛋舉行「2023輝葉按你 王心凌 SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」首站，當天在記者會上宣布之後會到上海、廣州、無錫、鄭州、西安、深圳、重慶、武漢、北京、成都、杭州等地開唱，雖然時間尚未公開，但可以想見一定每場都是滿滿粉絲等著搶票。

▲王心凌演唱會門票完售。（圖／環球音樂提供）
▲王心凌預計到大陸多個城市舉行「SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」。（圖／環球音樂提供）

張惠妹、周杰倫澳洲驚喜合體！她開車門見天王本人驚呼：歐買尬

蔡依林神曲奪冠！「經典30首」票選結果出爐　韋禮安夯曲也在榜上

五月天暖唱〈頑固〉！癌症粉絲攜全家告白：聽你們的歌會很有信心

王心凌9月攻蛋開唱！2場2.1萬張門票完售　下午2點清票

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀