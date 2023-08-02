黃嘉千告輸了！夏克立哭訴沒做錯事 被抓去關、和流浪漢睡橋下
黃嘉千去年7月坦承和夏克立婚變，兩人於台灣、加拿大打官司，日前傳出加拿大最新判決出爐，夏克立被指控的家暴罪不成立，離婚官司進行期間，夏克立泣訴找工作碰壁，還曾遭加拿大警方抓去關，被釋放後身無分文，與流浪漢一起睡在橋下。
記者楊穎軒、郭佩蓉／綜合報導
夏克立因為婚變形象受損，據《自由時報》報導，他透露因爲官司問題接不到工作，只能在家寫劇本，之前還被加拿大警察抓去囚禁、過夜，「在加拿大不一樣，只要有一個女人指控你家暴，不用有實質證據，男人就會被警察帶走」，被關出來後，身上只有手機和錢包，只能睡在橋下，流浪漢還給他紙箱，避免感冒，哭著說：「我沒有外遇也很認真工作...如果我真的有做錯，那我心裡還會好過一點，因為是應得的，但我就真的沒做錯，我這麼努力...」
黃嘉千和夏克立全家人最後一次出遊是2021年9月，夫妻相當甜蜜，沒想到，1年後兩人就翻臉，夏克立女密友出面爆料黃嘉千5大罪狀，黃嘉千好友竇智孔暗譏男方是「垃圾」，而週刊爆出夏克立多次對黃嘉千家暴，甚至拿枕頭當武器，黃嘉千深感生命受到威脅，才決心離婚，女密友反咬黃嘉千「製造家暴場景錄音」，夏克立回台後，暗指黃嘉千抹黑他精神有問題，利用媒體操控輿論，強調自己才是被害人，雙方各執己見，離婚官司仍在進行。
針對家暴官司勝訴及生活、工作近況，《NOWnews今日新聞》試著聯繫夏克立，截稿前未獲回覆。
※【NOWnews 今日新聞
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