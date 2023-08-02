你殺我飆！AI與超導體兩樣情 美信評遭降拖累台股終場大跌319點
國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）1日將美國的長期外幣債務評級由最高的「AAA」下調至「AA+」，消息一出，美國期指也同步下挫，拖累台北股市今（2）日表現，盤中10點過後節節敗退，萬七大關失守，尾盤一度大跌368點，下殺到16844點，終場跌319點，收在16893點，跌1.8%。AI概念股殺聲隆隆，與超導體概念股呈現兩樣情。
記者許家禎／台北報導
惠譽突降美國評級至AA+，以反映過去20年來反覆債務上限僵局與最後時刻達成解決辦法，凸顯出治理的逐步惡化。為此，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表達強烈反對，並稱惠譽的降級「武斷」。
受到負面消息影響，亞股今日綠油油，日韓股市跌1到2%，陸股也跌近1%，港股則跌2%多，而台北股市也一路下挫，萬七大關失守，尾盤大跌368點，下殺到16844點，終場跌319點，收在16893點，跌1.8%，成交金額新台幣4483億元。
權值股台積電跌6元，收在561元，跌幅1%多，其他重要電子股如鴻海、南亞科、華碩、宏碁、友達、群創、大立光、世界跌幅1到3%。
AI概念股原本今日早盤止血，但盤中又擴大跌勢，終場一片慘綠，廣達、廣運、緯創、智原、緯穎跌停作收，研揚跌幅也有9%，英業達跌8%多，創意、世芯、台達電跌3到4%。
值得注意的是，超導體題材發酵，主要是有韓國論文表示相關技術可讓傳輸電力零耗損，應用範圍包含導電、磁浮列車與高效能電腦，讓今日銅鉛概念股發動攻勢，第一銅、綠電、金益鼎、泰銘、華榮、大山、億泰都飆漲停，大亞也漲4%、華新則漲2%。