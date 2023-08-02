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「NGS」是什麼？
醫療上的基因定序與民眾在新冠肺炎期間常聽到的「病毒基因定序」概念類似，台大醫院基因醫學部暨小兒部主治醫師李妮鍾解釋，「第一代基因定序」和「次世代基因定序」指的是基因定序的兩種做法，都是用來找出基因上的變異、藉此了解與疾病的關聯，第一代基因定序又以「桑格斯定序法」為大宗。
針對桑格斯定序法，李妮鍾指出，以往知道某一個基因上的位點變化與癌症有關，就會針對這一個位點變化、用桑格斯法做檢測，如果存在對應變異，就可以使用針對此一位點的藥物做治療，但此一作法的痛點就在於，一次只能對「一個位點」或「一個基因」。
「NGS」同樣是基因檢測方法，用以偵測基因上的變異狀況，但一次可以偵測「多個位點或基因」，李妮鍾說明，NGS 提供了高通量的檢測方式，可以一次看完需要檢測的基因位點，不用像第一代基因定序那樣、逐一查看基因的變異情況，且敏感性也高於第一代基因定序，大大提升基因定序檢測的能量。
為什麼癌症需要「NGS」？
「基因定序」與「標靶治療」應用息息相關，而「標靶治療」是近年來應對癌症的利器，需要透過鎖定癌細胞表面的特定接受體進行攻擊，或是干擾癌細胞之間的訊息傳遞途徑，藉此來影響癌細胞的運作，達到緩解疾病進程，甚至消除癌細胞的目的。
一名病患是否適用於某標靶藥物，首先必須確認其癌細胞是否有其產生作用的對應基因，否則即使用藥，也無法產生預期效果，因此治療前需要進行腫瘤基因檢查，即「基因定序」來確認藥物是否合用。
李妮鍾補充，標靶治療藥物一次就是應對一個位點或一個基因，但單一癌種可能不只有一種標靶藥物，每種藥物又可能有各自應對的基因，舉例來說，50% 的肺癌有某基因突變，另外 50% 可能是其他基因問題，如果第一次沒找到關聯性，就要一個一個往下找，性價比不高、也相當費時，NGS 就是以高通量的方法，一次把所有的可能的基因位點看完。
「NGS」做一次就了解所有基因？
雖說 NGS 的檢驗方法可以一次看多個基因，但李妮鍾指出，實際應用上會以「套組」的方式呈現與執行，比如檢測機構會提供肺癌、白血病、乳癌等不同癌別的檢驗套組方案，每個套組針對數個不同癌別的基因突變進行檢驗，比如肺癌檢驗套組，可能就是鎖定肺癌相關的數百個基因做檢測。
因此，NGS 並不是要透過一次檢驗，就全面性了解患者體內有哪些變異，仍有其鎖定的目標區域，李妮鍾說，各個檢驗套組所定序的基因有限，因此也可能缺乏研究最新發現的基因，但隨科技進步、套組涵蓋基因改版，也可以再持續增加。
癌症患者怎麼做「NGS」？
臨床實際針對癌症應用時，首先要取得有問題的組織檢體，李妮鍾指出，如果是全身性的疾病變異，如生殖細胞突變等，不用透過開刀的方式，抽血可能就能取得檢體，但若是後天才產生突變，比如體細胞突變、癌症突變等，就可能需要動刀拿到有問題組織才有辦法送驗。
李妮鍾指出，現在醫院的流程大多是開刀取檢體、病人同意後自費做 NGS，確認是否有藥物相關基因變化，有找到就去申請健保相關給付，不過有些患者無力負擔相關費用，因此若健保願意給付、讓患者接受檢查，有機會使用到藥物的人就會增加，此一檢驗方式也有望走向常規化。
此外，李妮鍾說，其實不只有癌症患者可以用到 NGS，遺傳疾病、癌症、體細胞疾病等都是可應用的，只是檢查面向不同，但檢查方法一樣，所以做基因定序前，要依照該次檢查想看的疾病是什麼來決定使用的檢測方案。
「NGS」比第一代更便宜？
就單一次檢驗價格來說，NGS 的費用其實遠高於第一代基因定序，李妮鍾說，單一次第一代基因定序費用落在數千元不等，但一次只有一個位點或一個基因，NGS 則是數萬元不等，依據檢驗實驗室次世代定序的定序深度、套組涵蓋範圍等都有差異。
就實際應用來說，李妮鍾舉例，癌症標靶定序一次要看的基因可能是 500 個，這時後使用第一代基因定序作法就會變得非常貴，將目標基因逐一查看的費用可能高達 150 萬或以上，此時次世代定序反而沒那麼貴，可能落在 5 萬到 10 萬左右，反而是比較理想的方案。
李妮鍾說，臨床端感謝健保署願意研擬相關措施，讓此類檢查成為常規，但疾病有很多種，癌症只是其中一種，還有其他疾病、如遺傳性疾病，也可以使用次世代定序幫病人檢驗出來，希望健保署未來有機會討論，是否納入遺傳性疾病檢測，藉此照顧更多病人。
文／林志怡 圖／孫沛群
諮詢專家：台大基因醫學部暨小兒部主治醫師李妮鍾
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： NGS擬納健保！生技股嗨爆，台大醫詳解這檢測對癌友超重要原因