江宏傑爸爸罕發聲！看遠方默默點頭認了「想見面」：我無能為力
男星江宏傑27日在東京召開國際記者會，指控前妻福原愛不遵守離婚協議，涉及違法行為，福原愛則透過律師發表聲明，反控江宏傑侵犯人權。 有日本律師分析，這次日本家事法庭的一審判決十分罕見，福原愛也持續維持神隱狀態，日媒記者特地走訪江宏傑住處，江爸爸面對日媒罕見發聲：「我無能為力。」
記者賴禹妡/綜合報導
根據日媒《週刊文春》報導，江宏傑在舉行完國際記者會之後，於隔天返台，《文春》記者特地來台走訪江宏傑住處，恰巧碰見江爸爸正在家門口替小狗洗澡，面對記者詢問江宏傑近況，江爸爸僅回答：「我無能為力。」
記者接著詢問江爸爸是否有話想對福原愛說？江爸爸表示：「2個人在處理的時候，我沒有立場說話，謝謝你們的關心。」記者最後問：「想見面嗎？」江爸爸一邊看著遠方一邊默默點頭，離去前用日語送別記者：「一路小心哦。」
事實上，福原愛據傳已經搬出價值3億日幣的豪宅（約台幣6600萬元），將和男友一起搬進她2022年10月購入的高級大樓，價值1.5億日幣（約台幣3300萬元）。房仲業者透露，此物件格局為4房1客廳1飯廳1廚房，還有16坪露台，約45.375坪（150平方公尺）。不過鄰居透露近期都沒有看到福原愛，福原愛本人也沒有接電話、回應媒體訊息，至今仍處於神隱狀態。