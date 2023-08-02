70歲婦大便出血竟是直腸癌！醫一查「轉移了肝臟」　關鍵原因曝光

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大腸直腸外科醫師陳威佑表示，日前在診間有位70多歲的女性患者，因為反覆大便出血在大腸鏡檢查後發現直腸癌，所以我儘可能的協助她轉診至大醫院再做更詳細的檢查與治療，可惜的是發現患者的肝臟上面已經出現了多個轉移病灶。
📍肝臟的腫瘤，發現時超過一半都不是肝癌
陳威佑醫師解釋，肝臟是一個血流量非常豐沛的器官，而癌症為了因應不斷增生的細胞，又急需血液中的養分和氧氣來供應，因此癌細胞就容易轉移到肝臟，其中腸胃道的腫瘤，又是其中很常見的轉移來源，像大腸癌、脾臟癌 等等，一年前的新聞中就曾提到，余天的女兒余苑綺，大腸癌曾經復發並轉移至肝臟。
📍肝臟是腸胃道癌症的轉移好發地
陳威佑醫師指出，從生理角度來看，腸胃道在消化吸收大量養分的同時，也吸收了許多雜質與毒物，都需要先經過肝臟做初步的養分儲存與排毒，才不會造成人體直接性的傷害，因此才演化出了門脈系統。腸胃道回流的血液，都會透過「肝門靜脈」送至肝臟先行處理過，再進入人體的全身循環，像是酒精、食品添加物等等，都會先在肝臟代謝以保護我們，肝臟堪稱是人體沉默的守護者。
據一篇2022年發表在《signal transduction and targeted therap》的論文，將近50%的大腸癌 會轉移至肝臟，癌化的大腸細胞在改變原有細胞特性後不僅會侵犯鄰近組織，在爬行通過血管壁後，會跟著血流、順著肝門靜脈，直接被送到肝臟去，肝臟便成為大腸癌細胞的第一個落腳處，這便是為什麼肝臟常常會是大腸癌第一個轉移點的原因。
陳威佑醫師也建議，能從幾個方法來做好日常保健：
1、多吃原形食物，減少加工品的攝取
2、培養良好的運動習慣
3、定期健檢
在台灣，由於大腸癌多發生在 50 歲以後，因此國民健康署 補助 50-74歲民眾每 2年 1次定量免疫法糞便潛血檢查。
【本文獲臉書粉絲團《大腸直腸外科 陳威佑醫師》授權引用】