中國人到泰國打黑工！引發居民抗議 中國使館：境外勢力挑撥離間
泰國政府近期取締多起中國人打黑工案件，並引發泰國網友抗議，要求泰國政府嚴查。中國駐泰國大使館1日發公吿，堅稱外部力量在挑撥離間，並指這只是「個別現象」，跟中國企業和其他公民無關。
國際中心賴正琳／綜合報導
受到疫情影響，泰國經濟衰退，出口業萎靡不振，但有賴於今年觀光業復甦，泰國的經濟有所成長，然而泰國居民注意到許多店家都雇用非法黑工，且來自中國的黑工為數眾多，要求泰國政府徹查非法居留的中國人。隨著案例越來越多，造成當地輿論持續發酵。中國駐泰國大使館發言人指出，一些別有用心的外部勢力利用網絡水軍炒作有關問題，抹黑中國、離間中泰人民感情、破壞中泰合作。中方對此堅決反對，將與泰國各界共同維護兩國關係良好發展勢頭。
事實上，這並不是首宗傳出中國人在外國非法打工，過去義大利曾出現400名中國旅客以觀光名義入境，卻逾期滯留義國不歸。今年日本、韓國及泰國等國家全面嚴審中國護照持有人的入境簽證申請，《自由亞洲電台》報導，日本對中國公民赴日旅遊簽證申請全面收緊，韓國更把來自中國部分省份的公民列為黑名單，連泰國、印尼峇里島都開始拒簽中國旅客的個人簽證。