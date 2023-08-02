特企／刷了會唱歌！全球爆紅神曲BABY SHARK變身布偶悠遊卡

「Be Come True」首度與「Baby Shark」聯名合作推出立體造型悠遊卡，讓全球最紅的鯊魚寶寶進軍台灣票證卡市場。討喜的亮黃色造型，圓滾滾的大眼睛，開朗的形象擄獲大人小孩的喜愛，悠遊卡本身採用布偶材質，手感柔軟，不用擔心小朋友使用時碰撞造成損壞，它還可以掛在書包上，既實用又顯眼，相當吸睛可愛。更特別的是，當背部晶片感應時，它會自動播放Baby Shark膾炙人口的招牌主題曲，讓小朋友隨時隨地都能聽到最愛的鯊魚寶寶主題曲＜Baby Shark Dance＞，這絕對會讓小朋友愛不釋手！
除此之外，Baby Shark首次授權台灣，展開「PINKFONG BABY SHARK放電趴」巡迴展出，演員簡廷芮、林佑星等明星爸媽曾帶小孩到展場與鯊魚寶寶開心互動。6月初展場陣地轉移到台中新光三越，由「鬼鬼」吳映潔擔任開展嘉賓，吸引逾5萬親子家庭前來朝聖鯊魚寶寶海底的家。更驚喜的是，現場還有「Pinkfong Baby Shark布偶有聲造型悠遊卡」的樣品展示，想要預購的爸爸媽媽可透過掃QR Code下訂，想必它即將成為親子最愛的造型悠遊卡。
「Pinkfong Baby Shark布偶有聲造型悠遊卡」售價750元，於8月1日在IP授權平台「Be Come True」官網開始預購，全台限量發行5000組售完為止，預計2024年3月開始出貨，喜歡Baby Shark的大小粉絲不要錯過。
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