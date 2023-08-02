特企／蓓朵娜X絕對演繹限量版「婚紗面膜」跨界聯動

這一次蓓朵娜特別挑選了最受消費者喜愛的婚紗面膜作為聯名合作，因為這是一片斥資千萬打造超級面膜，運用「奈米紡嵌科技」將玻尿酸保濕精華完美織入高密度面膜纖維，製成高科技的「玻尿酸科技凝膜」，布膜本身就是玻尿酸，一片面膜就吸附了35ml的精華液，敷完1片等同於使用5瓶玻尿酸精華安瓶，讓30天的保養精華濃縮在20分鐘內吸收，「婚紗面膜」號稱是一款「不滴面膜」，因為玻尿酸科技凝膜能完整吸附精華液，並完全釋放在臉上。
蓓朵娜創辦人PAUL表示，我們一直努力與各種領域的團隊合作，挑戰各種跨界的可能性，而手遊這個領域，可以讓我們接觸到更多不同的消費族群，絕對演繹打造女主在演藝圈工作為背景，每天都要接觸各種形形色色的人，學習各類型的劇本，吸收不同的知識的，把各種知識變成自己的精華，讓自己不斷成長，不謀而合的理念讓兩個品牌擦出火花，作為聯名商品，婚紗面膜絕對是最好的選擇！
演藝圈工作，常常需要熬夜，隔天需要有完美的皮膚保養，只要一片蓓朵娜婚紗面膜，就可以讓皮膚瞬間吸飽水份，變得透亮緊緻，輕透服貼的面膜布，在邊敷面膜的時候，就可以邊解鎖FACE ID，讓你在玩遊戲的同時，也可以輕鬆變美！
蓓朵娜「婚紗面膜」本身就是一片獲獎無數的保養精品級面膜，先是在《女人我最大》節目中大放異彩，連續2年榮獲女人我最大粉美賞「年度最佳潤澤面膜賞」冠軍及網友評比最喜愛第一名、國際時尚雜誌BAZAAR美妝雜誌資深編輯推薦，更榮獲台灣產製商品最高榮譽的SNQ國家品質標章Symbol of National Quality。
這一次聯名合作，蓓朵娜X絕對演繹祭出最強的優惠活動，活動期間在蓓朵娜官網購買聯名款「婚紗面膜」小資組，售價NT$1,680，即送價值$1700的虛寶卡，購買囤貨組，售價$2980，即送價值$3000的虛寶卡，購買上述組合，再抽AirPods Pro一台，市價$7490。買越多，中獎機會越大，優惠組合通通都是限量的，售完即停！
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