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美國2024總統大選最新民調　川普支持度遙遙領先、不受官司影響

▲美國前總統川普（Donald Trump）在共和黨初選中支持度高達54%，2024美國總統大選很有可能再度上演川普和拜登的對決。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普（Donald Trump）在共和黨初選中支持度高達54%，2024美國總統大選很有可能再度上演川普和拜登的對決。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊雅婷／綜合報導

《紐約時報》（The New York Times）7月31日公布與西恩納學院（Siena College）合作的首份2024年美國總統大選民調，數據顯示，美國前總統川普（Donald Trump）在共和黨初選中支持度高達54%，把有共和黨明日之星之稱的佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）遠遠拋在腦後，德桑蒂斯的支持度為17%，其他候選人支持度約3%。

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根據《紐約時報》民調顯示，過去半個世紀的美國總統初選當中，沒有任何一位支持度領先對手20%的候選人會輸掉初選提名。以目前川普領先迪尚特高達37%優勢，即使官司纏身，仍很有機會獲得共和黨總統提名，再度與拜登在總統大選對決。

「川普幾乎贏定」的民調結果並不讓人意外，但由此可看出共和黨選民的政治傾向，以及對於川普的高度忠誠。即使川普近年來遠離政治舞台、背負多起官司、發言極具爭議，都不減「川粉」對他的喜愛。

《紐約時報》將共和黨初選選民分成三種人，一是「川普死忠支持者」，約佔37%；二是「可被說服派」，同樣佔比37%；三是「反川普人士」，佔比約25%。從這個分類來看，其實共和黨支持者「非川普派人士」有機會超過半數，包括「可被說服派」和「反川普派」，問題是這兩種人之間對於特定議題的看法南轅北轍，導致雙方要達成合作共識並不容易。

目前看來，如果共和黨在此時此刻舉行黨內初選，川普幾乎篤定勝出，因為他的競爭對手迪尚特難以獲得不同立場選民的支持，尤其是共和黨選民多數認為川普比迪尚特更願意做事、更有實力擊敗拜登，即使迪尚特在佛州州長任內推動落實多項政策，而且也是他成功將佛州從原本的搖擺州變成了紅州，他在去年以領先20%的驚人差距擊敗民主黨對手。

此外，高達54%的選民認為川普更加風趣幽默，相較之下，僅16%選民認為迪尚特具有個人魅力。專家認為，「川普現象」反應出共和黨支持者對於「個人崇拜」的嚮往，這種非理性選擇的現象，正在左右著共和黨的總統人選，以及未來的政治取向。

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