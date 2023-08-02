美國2024總統大選最新民調　川普支持度遙遙領先、不受官司影響

我是廣告 請繼續往下閱讀
「川普幾乎贏定」的民調結果並不讓人意外，但由此可看出共和黨選民的政治傾向，以及對於川普的高度忠誠。即使川普近年來遠離政治舞台、背負多起官司、發言極具爭議，都不減「川粉」對他的喜愛。
《紐約時報》將共和黨初選選民分成三種人，一是「川普死忠支持者」，約佔37%；二是「可被說服派」，同樣佔比37%；三是「反川普人士」，佔比約25%。從這個分類來看，其實共和黨支持者「非川普派人士」有機會超過半數，包括「可被說服派」和「反川普派」，問題是這兩種人之間對於特定議題的看法南轅北轍，導致雙方要達成合作共識並不容易。
目前看來，如果共和黨在此時此刻舉行黨內初選，川普幾乎篤定勝出，因為他的競爭對手迪尚特難以獲得不同立場選民的支持，尤其是共和黨選民多數認為川普比迪尚特更願意做事、更有實力擊敗拜登，即使迪尚特在佛州州長任內推動落實多項政策，而且也是他成功將佛州從原本的搖擺州變成了紅州，他在去年以領先20%的驚人差距擊敗民主黨對手。
此外，高達54%的選民認為川普更加風趣幽默，相較之下，僅16%選民認為迪尚特具有個人魅力。專家認為，「川普現象」反應出共和黨支持者對於「個人崇拜」的嚮往，這種非理性選擇的現象，正在左右著共和黨的總統人選，以及未來的政治取向。