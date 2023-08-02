竹市首辦外籍看護烹飪班　助提升職能融入台灣社會

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高虹安指出，市府於今年7月14日、21日及28日舉辦3梯次外籍看護烹飪班，請來專業烹飪老師開班授課，教導外籍看護工了解台灣食材及烹飪方式，讓外籍看護有更多學習機會、提升技能，並早日融入台灣社會。
副市長蔡麗清日前視察辦理情形，並代表市府致贈台玻新竹廠贊助的耐熱玻璃保鮮盒，讓學員們可以將當日烹煮成果帶回家與家人共享。蔡麗清表示，新竹市是一座友善城市，每年為移工朋友舉辦模範移工表揚、移工節慶休閒活動及漁工關懷等各種不同活動，勞工處也定期至移工宿舍進行訪視，瞭解移工需求、確保移工住宿品質。
勞工處長黃錦源指出，新竹市外籍看護以印尼籍3,840人最多，其次是菲律賓籍以及越南籍。越南與台灣文化相仿，而印尼籍移工多信奉伊斯蘭教、不吃豬肉，台灣飲食文化則習慣使用大量豬肉，呼籲雇主應尊重包容不同宗教信仰所帶來的生活習慣差異。
學員印尼看護工娃蒂參加第一梯次烹飪課，她表示，煮五味核桃燉雞湯時使用烏骨雞，另外還有一些中藥材配料，過去在印尼都沒有看過，料理香味十分特別。第一梯次的學員還有越南看護工妮妮，剛來到台灣工作，其雇主陳先生感謝市府舉辦這次活動，讓妮妮可以學習烹飪技巧，料理健康食材給阿嬤吃。
印尼看護工茵妮參與第三梯次烹飪課，學習製作荷葉珍珠飯，雇主劉阿公肯定她的工作能力很強，也很會煮飯，因此特別幫茵妮報名並一起參加活動，希望茵妮可以感受到被重視，也讓茵妮有機會可以與同鄉聚聚，紓解思鄉之情。
勞工處說明，3梯次外籍看護烹飪班順利完成，烹飪過程中，外籍看護會互相嘗試彼此煮出來的菜色味道，還會互相給彼此打分數，中餐廚房內充滿笑聲和幸福感。市民朋友如有聘僱移工工作相關疑義，可撥打市民服務專線1999洽詢或請電洽勞工處勞動條件科(03-5324900分機610至612)。