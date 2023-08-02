柯叔元認愛小10歲「香奈兒富家女」 離婚10年公開新歡：穩定交往
52歲男星柯叔元2013年與前妻馮瑩離婚，結束11年婚姻，今（2）日認愛小10歲台中富家女，女友被周刊直擊，戴著香奈兒腕錶來片場探班，與柯叔元形影不離，對此他公開認愛：「謝謝大家關心，目前的確和對方穩定交往中，因為女方是圈外人，普通人家，加上孩子還小，希望大家給予祝福和空間，不要造成孩子生活上不必要的困擾，感謝。」
記者羅凌筠/綜合報導
柯叔元一對子女分別17歲、15歲，他2年拍8部影劇作品，努力賺錢養家，日前出席台視八點檔《美麗人生》殺青酒，算算在拍攝353集中間，先後軋戲《做工的人》電影版、電視劇《生命捕手》、《非殺人小說》、《女兒大人加個賴》、《美食無間》、《地獄里長》以及電影《化劫》，被問到是否有經濟壓力？他淡定說：「誰沒有經濟壓力！」
此外，柯叔元主演的中視、衛視中文台《女兒大人加個賴》1日播出，收視開紅盤，中視晚上9點首播4歲以上平均收視0.56。另外更深受25-49歲觀眾喜愛，尤其衛視中文台播出35-49歲女性觀眾平均收視0.58，瞬間收視更高達0.99。
其中播出收視最高點落在一開場，李國毅客串神父在教堂證婚，身穿白紗的陳妤和黃薇渟上演新娘打架。另外一個高點則是落在「大碗」黃薇渟和「小碗」陳妤兩人因為搶病人事件吵架各互嗆一句「她（大碗）是大而無用的大」、「她是小頭銳面的小」，柯叔元首次在醫院一旁偷看到兩位女兒而開始策畫和女兒認親策略。