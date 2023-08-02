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30天逾6萬人登日本富士山　山梨縣擬祭人流管制

▲隨著COVID-19疫情趨緩，登日本富士山的人數持續增加。（圖／記者鄭宏斌攝）
▲隨著COVID-19疫情趨緩，登日本富士山的人數持續增加。（圖／記者鄭宏斌攝）

中央社

（中央社東京2日綜合外電報導）隨著COVID-19疫情趨緩，登日本富士山的人數持續增加。根據統計，光是一條登山步道，從今年7月1日到30日就有逾6萬人使用，山梨縣政府為避免意外，正考慮祭出人流管制措施。

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日本放送協會（NHK）報導，富士山有4條攻頂登山步道，其中由山梨縣負責管理的吉田口登山步道，由於登山客人數以高於疫情前的步調持續增加，山梨縣政府正研議一旦出現山頂附近人潮擁擠等情況，將進行登山管制。

山梨縣政府表示，靠山梨縣側的吉田口登山步道，今年7月1日到30日共有約6萬4000人登山，與疫情前的2019年同期相比，成長約17%。

面對接下來即將到來的盂蘭盆節，山梨縣政府預估登山客將進一步增加，為避免登山客發生意外，將與警方合作研議進行登山管制。

山梨縣政府目前方向是，一旦出現單日登山人數逾4000人等情況就進行管制，但仍將進行最後協調。

山梨縣知事長崎幸太郎說，到最多登山客造訪的盂蘭盆節前，將在管制方面完成必要準備，希望能確實保障來自國內外登山客的安全。

另外，共同社報導，靜岡縣政府正針對穿著短袖短褲臨時起意「順便」登富士山的外國遊客苦思對策，雖然已透過英語影片等宣導登山注意事項，但目前仍找不到快速解決的「特效藥」。

今年適逢富士山獲選列入世界文化遺產10週年，再加上COVID-19疫情降級，旅客草率登富士山及不守規矩等已成重大問題，特別是到此觀光「順便」登山的外國遊客，讓多數相關人士相當頭痛。

在富士山經營山屋的男性說，有些遊客規矩很糟，甚至有沒訂到山屋的外國人假裝腹痛「霸占」廁所，研判可能是為了取暖，但卻造成住宿客無法使用的問題。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1120802

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