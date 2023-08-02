《鄉民大學問》週五開播！郭子乾20年模仿500人「扮侯友宜最難」
深受鄉民喜愛的節目《鄉民大會》於今年4月停播後令許多網友十分不捨，在粉絲敲碗一百多天後，終於許願成功。全新出發的《鄉民大學問》將在8月4日晚上7點於NOWnews youtube頻道盛大首播。而郭子乾出道20年以來，相繼模仿超過500人，他坦言最難模仿的政治人物是侯友宜，因為兩人臉型差很大，加上只跟侯友宜見過一次面，缺少了一些現場模擬感。
記者郭佩蓉/綜合報導
《鄉民大學問》節目最大亮點由主持人郭子乾發揮模仿專長率領鄉民女神克萊兒與來自海內外頂尖大學的帥哥美女學霸們，在節目中與政治人物直球對決，精彩可期。郭子乾表示：「《鄉民大學問》和一般政論節目最大的不同在於加入了大學生一起討論，年輕人總有很多不可思議的想法與提問，節目全新出發也將不在局限在政治議題，每集的主題都是透過AI大數據分析出來當周全台最熱門話題，將更廣泛擴大到社會或娛樂圈大事，肯定十分精彩。」
「模仿天王」郭子乾自出道20年以來，相繼模仿超過500人！面對總統大選即將到來，藍綠白總統參選人，外加一位郭董郭台銘，肯定是節目模仿焦點，被問到哪一位最難模仿？郭子乾說：「柯文哲在競選台北市長時就已經開始模仿他，兩人也見過好幾次，模仿起來駕輕就熟。郭董則是要展現霸氣、君臨天下的感覺。賴清德招牌麥當勞式的Ｍ中分髮型把握住就對了，最難的應該是侯友宜，因為兩人臉型差很大，加上只跟侯友宜見過一次面，缺少了一些現場模擬感。」郭子乾開玩笑表示，很少跟侯友宜見面，最主要是因為侯友宜過去當警察，兩人要是見面，不就是被抓嗎？
不僅做政治模仿秀，郭子乾其實跟政治圈也頗有淵源，他透露跟台東立委賴坤成是同學，有次到台東遊玩，同學沒見到，卻意外接到蔡英文總統的電話。原來是當時小英總統到台東視察，賴坤成陪同，沒想到蔡總統竟然叫賴坤成打電話給他，接到電話時還以為是開玩笑，沒想到對方真的是蔡總統，只是總統沒講什麼，純粹打來「問好」，讓他印象深刻。
郭子乾說從全民亂講時代開始就養成每天注意政治新聞以及各政黨和目前的話題人物發生什麼事情，新節目做足準備跟製作單位開會，沒想到被追問的第一題竟然是，你有「#me too」嗎，讓他哭笑不得。《鄉民大學問》除了郭子乾外，鄉民女神克萊兒也是固定嘉賓，製作單位還網羅政大、台大、密西根大學的帥哥美女大學生一起加入，磨刀霍霍等著提出最辛辣題，郭子乾喊話別忘了8月4日準時鎖定全台最有深度、又爆笑、又養眼的綜藝節目。