卡努颱風現雙眼牆！日航明起連3天取消、延班　航空異動一次看

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民航局表示，受卡努颱風影響，今（2）日截至14時，國內線取消6架次、延誤3架次，國際暨兩岸航線取消14架次。
📍日航
受到第6號颱風「卡努」影響，日本航空班機於8月3日、4日與5日運航航班日期、時間有所異動。3日受到影響的航班有4班，4日受到影響航班有6班，5日受到影響航班有3班。共13班航班受到影響。原定與更改後之起飛或抵達時間整理如下表：
📍虎航
今日IT230/IT231 桃園-沖繩那霸來回航班取消。
2023年8月3日最新航班異動情形如下：
- IT230 桃園-沖繩那霸延後至1700起飛
- IT231 沖繩那霸-桃園延後至2030起飛
(以上皆為當地時間且為24小時制)
實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。
📍華航
華航今CI0120/CI0121台北-沖繩來回航班取消。
華航表示，持7月31日前開立的華航/華信機票，且已訂妥受影響航班者，可於11月1日前，機票效期內，若改訂相同訂位艙等票價、航空公司、行程及機場其他日期航班，免收價差/稅差，但僅限一次，若不符合前述狀況，因更改訂位/行程而產生價差/稅差，旅客需自付差額，可免收改票手續費及臨櫃手續費，但僅限一次，另旅行社開立機票請洽原開票旅行社。華航網站開立的機票、其他機票請聯繫華航客服中心或各地分公司辦理。
退票部分，全程未用機票可全額退費免扣退票手續費。機票若已部分使用則以自願退票計算機票餘額辦理退費，免扣退票手續費。相關優選座位及預購超額行李亦可全額退費。旅行社開立機票請洽原開票旅行社辦理。以上規則特殊折扣機票不適用，團體機票請洽旅行社。他航機票若涉及華航、華信航段，仍需依照他航機票規定辦理。
📍長榮
長榮航空今BR112/BR113台北-沖繩來回航班取消。
📍星宇
星宇航空宣布，今日JX870/JX871台北-沖繩來回航班取消，後續將視颱風動態安排航班載運旅客返台。