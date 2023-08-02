大里區夏田里47間住戶　卻編烏日行政區

我是廣告 請繼續往下閱讀
大里區夏田里長曾盛琪反映，位在大里、烏日交界處的五光路189巷及環河路一段47間住戶，行政區為大里區夏田里，但是戶籍卻劃歸烏日區，造成行政、戶政及地政不一，雖然該處戶籍為烏日區，不過有關市政宣導、垃圾清運、環境清潔等工作，都由大里負責，同時還容易造成報案及救災混淆，延誤處理時效，大家都在問「該處到底是大里？還是烏日？」
此外，曾盛琪指出，由於行政區不同，發生住屋重建無法辨理保存登記問題，經洽請戶政所協助才獲得解決，另外189巷計有中投西路、環河路及五光路等3個路名，極需解決；至於地籍不同，則出現寶程鋼業公司土地分屬大里夏田西段及烏日五張犁段的奇怪現象。
大里戶政事務所主任李雪琴表示，該處因無空間地圖系統可資參考，區界並不明確，由於住戶、工廠多由烏日出入，因此早期被編入烏日區，大里戶政所曾經夥同烏日戶政所及里長實地調查，希望進行行政、戶政整合，不過戶籍異動、道路整編涉及證件更動、農保等問題，多數住戶都不表同意，目前尊重當地住戶意願，暫時維持現狀。
針對這項爭議，大里戶政所特地函請烏日戶政所協助調查該處住戶是否同意整行政區，計發出問卷47份，其中40戶不同意，4戶同意，3戶無意見；市府民政局指出，本案涉及行政區界劃分，將等「行政區域劃分法草案」完成立法程序後再通盤檢討。
李天生強調，屯區一帶河道縱橫密佈，受到八七水災河床改道及大里溪整治工程影響，出現不少狀況，例如草湖溪南岸霧峰區吉峰里，有部分土地屬於北岸大里區；大里溪北岸環河路一帶，則有南岸霧峰區的土地，一度引發由誰負責環境清潔的爭議；至於旱溪南岸明德巷有部分大里區住戶，隔著溪水和大里區遙遙相望，反而和南區住戶緊緊相連；造成不少困擾，極需辨理行政區界址重新劃分。