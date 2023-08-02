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此項歷史性的合作開啟，起源於疫情後醫界對感染症高度重視，而亞洲準譯是台灣第一間可提供次世代基因定序技術服務的產業實驗室，能抓出傳統檢測無法檢出的病原，並在 2023 年年初正式通過衛福部 LDTs 認證，為將新技術持續在市場上擴大，攜手與基因定序龍頭 Illumina 簽署合作備忘錄開創新藍圖。
次世代基因定序已廣泛運用在產前篩檢、癌症，感染症正是第三大執行市場，身為台灣首位也是唯一 LDTs 認證的實驗室，亞洲準譯執行長暨創辦人劉君豪期盼：「 Illumina 在全球影響力極大，藉由合作能夠共同進行市場推廣，如同站在巨人的肩膀開闢出新格局。」
mNGS 運用於「感染症」之必要性
而 Illumina 自 2021 年在台灣成立子公司後更加著眼於精準醫療臨床檢測發展，Illumina 台灣營運長鄭裕翔也看到次世代基金定序用於感染症之必要性，他提到有三大關鍵：「除了癌症篩檢、罕病篩檢外，感染症抑是重點發展方向，尤其 COVID-19 過後得再防範新興傳染疾病，加上許多病原體出現抗藥性無法仰賴傳統檢測方式，mNGS 能提高診斷拯救更多寶貴生命。」
次世代基因定序技術有別以往經假設、培養，夠過檢體取得後資料庫比對上萬種病原資料，更快速、精準找到關鍵致病原為感染重症者新福音。如今，次世代定序比傳統檢驗將檢出率提升 60%，從原本檢出率 26% 提高至 88 %，亞洲準譯現已與國內 20 多家醫療院所進行合作，將有越來越多的商業運用。
醫學推廣提升臨床治療精準度與效率
Illumina 從過往專注從科研慢慢轉向臨床，關注到亞洲準譯已深耕感染症多年，不僅積極建立台灣當地病原體資料庫，同時不斷地與國際接軌，與各科研單位、醫院舉辦學術研討會。亞洲準譯在通過 LDTs 之下能夠將此技術推廣使用於臨床，雙方深入合作下將 mNGS 平台使用版圖再擴大。
雙方合作不僅為長期穩定的夥伴關係，朝向更深化的合作模式，鄭裕翔提到：「mNGS 技術不是變化及進步，除了更多應用於臨床上收集證據外，與亞洲準譯一起深化教育及醫學推廣，讓更多醫師了解 mNGS 所扮演的重要角色，能迅速找出致病菌大幅提升精準度與效率。」
亞洲準譯也期待透過雙方的合作研究，將 mNGS 跨時代的生物技術，幫助臨床患者得到更好治療結果，現階段重點著眼於台灣，也不排除加速推往於國際市場。
目標明確下，劉君豪也透露 mNGS 應用新進展：「過往臨床試驗使用於中樞神經感染、呼吸道感染、血液感染等，預計將用於重症加護病房的患者，了解是否能透過 mNGS 檢測及早找到可能感染原，找到相應的治療方式，如今已通過 IRB 預計最快年底有初步成果。」
次世代基因定序領域有望幫助人類解決更多醫療上的難題，藉由兩間頂尖公司攜手合作，共同激發基因體應用在診斷、治療的新潛力，更能打造美好的醫療照護環境。
文、王芊淩／圖、巫俊郡
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 亞洲準譯與次世代定序龍頭 Illumina 合作！共同開創感染症運用新藍圖