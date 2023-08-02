火箭軍領導遭整肅　余茂春：習近平「神經質」在意忠誠已不安恐慌

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余茂春還提到，火箭軍前副司令員吳國華中將，去世三週後才發訃告稱是「病逝」，但外傳吳國華其實是輕生，而就時間點來看，吳國華6月猝死，李玉超在6月下旬遭調查，時間點確實完全吻合。
余茂春指出，習近平7月26日去西部戰區視察時，提到要確保黨「從思想上政治上組織上牢牢掌握部隊」，這也證明習近平很可能想清除一些職業軍官，且習近平重視的不僅是軍隊的職能和戰力，更重要的還是政治上的絕對忠誠，牢牢被黨掌握。
余茂春認為，這種對於忠誠近於神經質的要求，也可能跟之前俄羅斯的瓦格納兵變有關，一直擔心軍隊造反的習近平，看到活生生的兵變在莫斯科上演，很可能觸及他的心病，啟動了一些不安和恐慌。余茂春表示，中共軍隊的發展一直在忠誠和專業之間走平衡，這也是中共在軍隊現代化中一直存在的困境，軍隊專業化之後，就會被質疑思想正確性不夠。
而根據《美國之音》報導，外交政策智庫「太平洋論壇」（Pacific Forum）的分析師尼爾（Alexander Neill）表示，火箭軍的任務是建構核武三位一體，可以同時從陸海空達成核嚇阻，而隨著中國核武力越強，習近平就越需要確保軍隊對共產黨和對他個人的絕對忠誠。不過尼爾也指出，習近平在任內已發動多次反貪調查，但貪腐和忠誠向心力依舊是個難題。
至於坊間還有一說，認為李玉超實際上是因為洩密遭到調查，余茂春則持保留看法，因為美國空軍大學針對中國火箭軍發布的報告，內容「幾乎來自開源」。且港媒《明報》報導也指出，傳言說李玉超在美國的兒子洩密，但實際上李玉超並無兒子，只有一女，因此洩密說的真實性仍待觀察。