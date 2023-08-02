打狗祭第二波卡司公布　預售優惠票28日開賣

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今年獲邀再度登上打狗祭舞台的演出卡司除了血肉果汁機，今年同樣再度受邀演出的還有拍謝少年及怕胖團。拍謝少年為貝斯、吉他及鼓的三件式樂團組合，專注台語搖滾創作，兩度獲金曲獎專輯設計獎項肯定，也曾獲金音獎新人、現場演出、搖滾、民謠單曲等獎項入圍，巡迴足跡包括日本、韓國、加拿大、香港等地，有獨到的舞台視覺及演出魅力。
今年打狗祭也首度邀請曾兩度入圍金曲獎最佳樂團及新人的美秀集團演出，成團於2015年，創作〈細粒的目睭〉曾入選高市府文化局所主辦的「南面而歌」，復古台味的搖滾和民謠是他們最讓人驚豔的特色。
特別的是今年打狗祭在第二波卡司中最讓歌迷意外與振奮的是2013年曾獲「十大新團」的超新星樂團Hello Nico，自2019年停止發表新歌後，今年他們將登上打狗祭舞台，睽違3年多後首度於台灣復出演出，預告將帶著最受歌迷期待的經典〈花〉、〈接下來如何〉、〈荒蕪〉等曲目，在高雄港邊與樂迷重逢。
優惠預售門票即日起於OPENTIX售票系統販售，可使用文化幣。票種包括單人單日票1,200元、雙日票2,000元，雙人雙日票4,000元，前夜祭單人預售800元、單人單日票加前夜祭1,500元、單人雙日票加前夜祭2,300元、雙人雙日票加前夜祭4,600元，愛心單人單日票 600元、雙日票1,000元，皆為限量販售。另於ibon售票系統販售高鐵套票，請歌迷要把握機會準時上網搶購。
高流也提醒打狗祭歌迷，除今公布的十組豪華台團卡司，首波金曲女力包括安溥、阿爆、鄭宜農、魏如萱、洪佩瑜及巴奈等六組歌手，也將登上打狗祭舞台演出，更多精彩卡司還會分批陸續公布，請歌迷鎖定打狗祭官網，隨時關注最新消息。