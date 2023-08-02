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打狗祭第二波卡司公布　預售優惠票28日開賣

▲高雄流行音樂中心繼先前釋出第1波金曲組合卡司後，今（2）日又公布2023打狗祭第2波演出卡司，56組國內外藝人搶登五大主題舞台，預售優惠票28日開賣。（圖／高市府提供）
▲高雄流行音樂中心繼先前釋出第1波金曲組合卡司後，今（2）日又公布2023打狗祭第2波演出卡司，56組國內外藝人搶登五大主題舞台，預售優惠票28日開賣。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄流行音樂中心繼先前釋出第1波金曲組合卡司後，今（2）日又公布2023打狗祭第2波演出卡司，包括血肉果汁機、美秀集團、VH(Vast&Hazy)、拍謝少年、椅子樂團、JADE、傻子與白痴，以及icyball 冰球樂團、怕胖團，與被譽為「神團」、長達兩年未在台灣演出的Hello Nico等10組曾獲金曲等金音獎肯定的樂團及演唱組合輪番獻唱。空前56組國內外藝人搶登五大主題舞台，預售優惠票28日開賣。

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高流日前公布今年打狗祭將於10月8、9日國慶連假登場，並首度增加7日晚間前夜祭演出，上週更公布第一波多位獲金曲獎肯定的金光閃閃女力陣容後，隨即引發歌迷搶先預購。今接續公布第二波卡司主打創作樂團，總計十組樂團來自各地，有硬蕊、重金屬、龐克、放克、搖滾、民謠及電音等創作風格，更有各自的舞台演出魅力，呈現台灣創作樂團的多元且迷人的樣貌。

今年獲邀再度登上打狗祭舞台的演出卡司除了血肉果汁機，今年同樣再度受邀演出的還有拍謝少年及怕胖團。拍謝少年為貝斯、吉他及鼓的三件式樂團組合，專注台語搖滾創作，兩度獲金曲獎專輯設計獎項肯定，也曾獲金音獎新人、現場演出、搖滾、民謠單曲等獎項入圍，巡迴足跡包括日本、韓國、加拿大、香港等地，有獨到的舞台視覺及演出魅力。

今年打狗祭也首度邀請曾兩度入圍金曲獎最佳樂團及新人的美秀集團演出，成團於2015年，創作〈細粒的目睭〉曾入選高市府文化局所主辦的「南面而歌」，復古台味的搖滾和民謠是他們最讓人驚豔的特色。

特別的是今年打狗祭在第二波卡司中最讓歌迷意外與振奮的是2013年曾獲「十大新團」的超新星樂團Hello Nico，自2019年停止發表新歌後，今年他們將登上打狗祭舞台，睽違3年多後首度於台灣復出演出，預告將帶著最受歌迷期待的經典〈花〉、〈接下來如何〉、〈荒蕪〉等曲目，在高雄港邊與樂迷重逢。

優惠預售門票即日起於OPENTIX售票系統販售，可使用文化幣。票種包括單人單日票1,200元、雙日票2,000元，雙人雙日票4,000元，前夜祭單人預售800元、單人單日票加前夜祭1,500元、單人雙日票加前夜祭2,300元、雙人雙日票加前夜祭4,600元，愛心單人單日票 600元、雙日票1,000元，皆為限量販售。另於ibon售票系統販售高鐵套票，請歌迷要把握機會準時上網搶購。

高流也提醒打狗祭歌迷，除今公布的十組豪華台團卡司，首波金曲女力包括安溥、阿爆、鄭宜農、魏如萱、洪佩瑜及巴奈等六組歌手，也將登上打狗祭舞台演出，更多精彩卡司還會分批陸續公布，請歌迷鎖定打狗祭官網，隨時關注最新消息。

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