百年首位代言人！泰國BL明星成Balenciaga男神 帶貨力驚人
法國精品品牌巴黎世家（Balenciaga）在1日驚喜宣佈泰國24歲BL明星PP Krit（Krit Amnuaydechkorn，中文名為林禕凱）成為百年來首位品牌代言人，和70歲法國女星伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）共同擔任巴黎世家大使，引起各國民眾都在問，他是誰？
國際中心賴正琳／綜合報導
巴黎世家過往跟眾多國際巨星密切合作，包括妮可基嫚（Nicole Kidman）、杜娃黎波（Dua Lipa）等一線女星登上伸展台，也曾邀請韓國頂流明星韓素希拍攝形象廣告，然而從未正式簽下任何代言人，來自泰國的PP Krit因此備受矚目，Balenciaga的Instagram甚至只放上伊莎貝雨蓓和PP Krit的上半身照片。
PP Krit是泰國新生代明星，以陰柔的臉孔獲得廣大支持，他身兼歌手、模特兒和演員，甚至創立自己的保養品和衣服品牌，經常能在國際時尚秀看到他的身影。PP Krit以2019年的《愛的警報器》打開知名度後，在2020年推出的BL劇《以你的心詮釋我的愛》爆紅，他還為自己演出的戲劇作品演唱插曲、進而展開歌手生涯，獲得多項獎項肯定。
知名雜誌《女裝日報（WWD）》報導，預估Balenciaga此舉是在為進軍泰國和亞洲市場鋪路，現值約46億美元的泰國市場，在2028年前預計將會以每年5.6%的數字成長，因此各大品牌瘋搶泰國明星當代言人，例如Dior六月一次邀來另一部BL熱門作品《黑幫少爺愛上我》的兩位新生代泰國男星Apo與Mile擔任品牌大使，意味著各大奢侈品牌紛紛將目光看向東南亞新興市場。