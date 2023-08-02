甄子丹正妹愛女首露面！甄濟如大長腿超吸睛　曝老爸私下面

甄子丹19歲女兒甄濟如於昨（1）日在新加坡出席她的全球出道發布會，她身穿粉紅色套裝，大長腿格外引人關注，在發布會上現場Live演唱自己參與創作的兩首歌曲〈idk〉和〈It's not you it's me〉。受訪時談到爸爸甄子丹對她的影響，她幽默回應：「我覺得我的家人比我自己還更喜歡我做的音樂。」而對於父親，她從小看到父親面對電影工作就是百分百投入，才能拍出那麼多好作品，「我很受這些影響，我也會百分百投入去做我的音樂。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 甄濟如作為新人過去一周行程滿滿，7月28日官宣出道，30日晚上便在新加坡獻出個人Live舞臺處女秀，8月1日第一次正式面對媒體，這些安排，就是要讓外界先聽到她寫的歌，再看到她的現場唱跳實力，希望用實力能被看見。甄濟如因為爸爸的關係，很小就遊走於世界各地，英文流利，非常喜歡超級天后碧昂絲。她的家庭同時也給她很獨特的影響，除了要學普通話和粵語，在外婆的影響下，上海話也說得很溜，受家庭影響，她直說：「我真正的歌手偶像是鄧麗君！」▲▼甄子丹女兒甄濟如舉行出道發布會，美貌引起關注。（圖／RCA提供） 在音樂上的發展也因為家人熱愛文化娛樂的關係，很早就奠基，從7歲就已經開始嘗試作曲。此次，她也參與出道專輯所有歌曲的創作，談及這張專輯的理念，她說：「我只是一個19歲的女生，我在舞台上很能享受表演，但是私下我是很害羞，很保守的人，我覺得這是我寫東西的起點。我們這個年紀的女孩都有自己的生活或想法。希望所有女孩，不要把自己封閉起來，要大膽表達自己的想法。」甄子丹19歲正妹愛女甄濟如出道！從小就超有才華 7歲就開始作曲甄子丹結婚20周年！義大利補辦「奢華世紀婚禮」 愛妻宣言甜蜜炸甄子丹包辦《天龍八部之喬峰傳》3職！難忘28年前借高利貸教訓《葉問5》開拍！甄子丹離奇死而復生 電影海報曝光「藏玄機」