采子唱邱鋒澤寫的歌被質疑沒版權 前公司：須依規定申請公播權利
采子（本名謝采紋）2021年4月被爆出背著老闆兼男友邱鋒澤，與閨密荳荳（何紫妍）男友何孟遠搞曖昧，醜聞見光後公司火速解約，感情、事業兩頭空的她，消失演藝圈2年宣布復出，日前舉辦兩場25歲生日音樂會，不過演唱前東家時期的作品，被質疑有版權疑慮，對此，采子經紀人向《NOWnews今日新聞》表示：「一切合乎公開演唱的規定。」
記者楊穎軒／綜合報導
在《夏夜吻著海風和你 采子生日音樂會》上，采子演唱〈油漆〉、〈最後我失去你〉、〈美夢〉等前公司「原音兄弟」時期的歌曲，不少網友好奇采子唱舊作難道沒有版權問題，也有人酸「好好笑，要不要乾脆叫邱鋒澤一起陪妳回憶」，認為即便談好版權，現在唱這些前男友寫得曲子，難道不會不好意思。
針對版權疑慮，原音兄弟回覆《NOWnews今日新聞》：「公開演出的表演者要唱什麼歌，無論在哪個市場，都需依照該市場規定走正常版權申請及詞曲公播權利。」采子經紀人則回應：「演唱舊歌的部分都有依照MUST（中華音樂著作權協會）的規定申請公開演出授權，另外也向原音兄弟打過招呼，並且得到原音兄弟的回應，一切合乎公開演唱的規定。」