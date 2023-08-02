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采子唱邱鋒澤寫的歌被質疑沒版權　前公司：須依規定申請公播權利

▲采子演唱前公司、舊愛邱鋒澤的作品遭質疑有版權問題。（圖／翻攝自采子IG）
▲采子演唱前公司、舊愛邱鋒澤的作品遭質疑有版權問題。（圖／翻攝自采子IG）

記者楊穎軒／綜合報導

采子（本名謝采紋）2021年4月被爆出背著老闆兼男友邱鋒澤，與閨密荳荳（何紫妍）男友何孟遠搞曖昧，醜聞見光後公司火速解約，感情、事業兩頭空的她，消失演藝圈2年宣布復出，日前舉辦兩場25歲生日音樂會，不過演唱前東家時期的作品，被質疑有版權疑慮，對此，采子經紀人向《NOWnews今日新聞》表示：「一切合乎公開演唱的規定。」

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▲采子與邱鋒澤被爆料在一起一年半的時間，消息震驚粉絲。（圖／張暐弘臉書）
▲采子（後）背叛邱鋒澤偷吃姊妹男友，形象大傷。（圖／翻攝自張暐弘臉書）
在《夏夜吻著海風和你 采子生日音樂會》上，采子演唱〈油漆〉、〈最後我失去你〉、〈美夢〉等前公司「原音兄弟」時期的歌曲，不少網友好奇采子唱舊作難道沒有版權問題，也有人酸「好好笑，要不要乾脆叫邱鋒澤一起陪妳回憶」，認為即便談好版權，現在唱這些前男友寫得曲子，難道不會不好意思。

▲采子在音樂會上演唱多首前東家時期的作品。（圖／翻攝自采子IG）
▲采子在音樂會上演唱多首前東家時期的作品。（圖／翻攝自采子IG）
針對版權疑慮，原音兄弟回覆《NOWnews今日新聞》：「公開演出的表演者要唱什麼歌，無論在哪個市場，都需依照該市場規定走正常版權申請及詞曲公播權利。」采子經紀人則回應：「演唱舊歌的部分都有依照MUST（中華音樂著作權協會）的規定申請公開演出授權，另外也向原音兄弟打過招呼，並且得到原音兄弟的回應，一切合乎公開演唱的規定。」

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