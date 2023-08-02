楊祐寧意外Melody婚變 私下「暖舉」挺好友：她需要更多空間
楊祐寧今（2）日出席商務包品牌新品記者會，好友Melody（殷悅）與富商吳育奇離婚，楊祐寧說：「看到新聞有關心，相信大家應該都給我一樣（意外）。」不過除了關心沒有聯絡，他說：「她需要更多空間，所以我們先不打擾。」他的次女Kya日前出生，楊祐寧被問到拚第3胎的想法？他說：「多子多孫很有福氣，她願意我就配合，交給太太決定，我是沒有一定要生男生的壓力。」
記者羅凌筠/台北報導
日前次女Kya出生，楊祐寧透露老婆Melinda狀況良好，「老婆懷孕期間也沒有胖很多，不急著瘦回來，她自己會在房間裡簡單做凱格爾運動。」而自己在月子中心的功能就是耍寶、逗老婆開心，幫老婆吃剩餘的月子餐。好友Junior 2月求婚林萱瑜成功，楊祐寧歡迎他趕快加入當爸爸的行列，「有小孩很棒，抓緊時間不要再猶豫。」
女兒名字Kya寓意大海，楊祐寧坦言養兒育女沒有時間繼續維持每樣愛好，因此他戒掉騎重機，把愛車賣給好友，唯有衝浪不能讓步，「我們現在比較喜歡去海島玩，都是小朋友的東西1箱，太太1箱，我占4分之1不到，除了2件泳褲以外沒什麼好帶。」他也表示Kya每天都在變化，「現在沒有特別像誰，可能突然有個神情像爸爸，有個神情像媽媽，比較甜美的部分滿像我的。」
被問到養2個女兒有感覺到經濟壓力嗎？楊祐寧說：「還好，我們家在養小孩這方面不是富養。」2歲大女兒Anah還無法理解他的職業，有趣的是最近髮型師亨利來他家弄頭髮，楊祐寧發現大女兒會露出迷戀的神情盯著髮型師看，他笑說：「女兒哭鬧的時候，我會打給髮型師，說『跟亨利哥哥講一下電話好不好』，他是偶像等級的。」