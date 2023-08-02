侯友宜民調低迷！蔡正元點名要找這三人幫協調地方派系 首選是他
國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，彰化縣議長謝典林還退黨，力挺鴻海集團創辦人郭台銘，恐引發退黨潮，導致藍營分裂，對侯友宜選情雪上加霜。藍營有人提議找立法院前院長王金平，不過前立委蔡正元說，侯友宜要化解這次危機，大概只有三個人可以幫他，分別是高雄市前市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、以及國民黨副主席連勝文。
記者何哲欣／台北報導
蔡正元在政論節目說，地方派系是否會支持候選人，主要都是看交情，侯友宜過去與地方派系互動不多，相較之下，郭台銘過去都有與地方互動，也大力金援，侯友宜如果要婉轉局勢，就要找跟地方有交情的大咖協助。
蔡正元點名，韓國瑜與立委傅崑萁交情好，又願意不計前嫌，韓國瑜若歸隊，可望帶起4年前的韓流效應，再來是盧秀燕，與藍營各派系交好，也曾特地南下為一位民代站台，若盧秀燕未來要尋求協助，這些過去人情有機會發揮功效。
蔡正元特別提到連勝文，還稱讚連勝文在全台灣都沒有敵人，因為連與父親連戰過去在地方都放了很多人情，「只有人情，沒有恩怨」，侯友宜應該要找侯友宜、盧秀燕、連勝文幫忙。
至於王金平，蔡正元說，侯友宜找國民黨前秘書長金溥聰擔任競辦執行長，金與王素有恩怨，王應該很難再出手協助，且王也不是沒幫過，日前就特別找了當內資深大老、立委聚會，給足侯面子，現在應該不太可能再親自出手協調黨內各派系了。