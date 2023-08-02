荒廢10年大變身　全國首座BOT「二信游泳池」啟用

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盧秀燕表示，該場館非常大，而且有最標準、最好玩的游泳運動設施，相信開幕後能嘉惠台中市民及全台民眾。她也說，二信游泳池102年因為地震緣故而停用，她剛上任時二信游泳池仍是荒草一片；經過拆除重建、規劃，如今變成一館五池，有室外池、室內池、兒童池與滑水道等各種運動、遊樂設施，盼成為全台中、甚至是全台灣最受歡迎的游泳環境。
盧秀燕特別感謝普將運動董事長曾正宗領導的團隊，不僅大力投資，更在疫情、原物料上漲情況下，排除萬難參與此BOT案；她也感謝運動局長領導的團隊，除負責該建設，更重要的是整合中市府各局處法令、處理相關行政規程，以協助此案完成。
盧秀燕表示，舊有的二信游泳池歷經921大地震後，在102年停用，並以促參鼓勵民間投資推動公共建設方式，期間歷經多次會議研商與協調未果，因此在她108年上任後，責成運動局積極輔導加速推動，終於在108年正式開工。但興建期間先後面臨水情嚴峻、全球新冠肺炎疫情蔓延造成原物料大幅上漲、人力短缺等困境，投資金額由原來的1.2億元，增加到2.5億元，大幅成長一倍，因此特別親自頒贈感謝牌，感謝台中市第二信用合作社與普將運動股份有限公司，感謝在地企業大力投資台中建設，能成功興建並順利啟用實屬不易。
普將運動董事長曾正宗表示，感謝盧秀燕市長的大力支持與鼓勵才能成功，二信游泳池是「台灣第一座」成功BOT且「投資金額最高」的游泳館。台中擁有良好的天然環境，豐富的人文資源，是國人票選第一的宜居城市，且近年運動風氣盛行，重視運動人才養成，盧市長帶領運動局也積極推展運動建設，是成功吸引企業參與投資的重要因素。
運動局長李昱叡表示，二信游泳池原於民國81年由台中市第二信用合作社為慶祝創社80週年，於84年現址捐建一座游泳池，因921震後於102年停用，並於104年採以促參模式推動改建，歷經10年終於在112年得以完工啟用，感謝各界支持與關心，成功招商引資，打造台中市首座BOT游泳池。