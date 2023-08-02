又隱瞞災情？北京暴雨釀「50年一遇」水災　習近平認重大人員傷亡

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中國官方稱，北京部分地區降雨量高達1000公釐，災情已經超越2012年「7·21」特大暴雨。中國官媒《央視》更稱之為「逾五十年一遇」，目前官方公布數據，截至8月1日早上6時，今次水災僅造成11人死亡，27人失聯，主要集中在門頭溝區，當中包括救災人員佔近2成；另外河北涿州傳出，水庫洩洪未通知，導致房屋遭水淹，官方卻宣稱只有9人罹難、6人失聯。而深受杜蘇芮颱風肆虐的四川、天津，至今官方仍未公布具體傷亡情況，使得不少中國網友質疑，繼2021年鄭州水災後，官方疑再次隱瞞傷亡人數。
中國金融學者司令分析指出，中共當局在遇到公共危機事件時，傾向「大事化小」、「報喜不報憂」，尤其是在世大運等國際盛事和「八一」建軍節的「喜事」日子，會避免因嚴重災情而出現尷尬情況。
司令表示，以各種「正能量」事件掩蓋中共政府面對的危機，是一貫的做法。因為這些地方是北京人口高度密集的地方，但中國政府只是說零星死亡、失蹤數字，不斷宣傳在救災付出那麼多代價，把喪事當成喜事，佔據鎂光燈下，根本難以說服民眾 。
這次颱風災情早在上週末就已經傳出，當時正值成都世大運開幕，但中國國家主席習近平在出席開幕式時，就已經對災情隻字不提，以營造和諧氣氛。隨後在8月1日再度出生對防汛救災工作作出所謂的重要指示，要求各地「全力搜救失聯被困人員，做好受傷人員救治和遇難者家屬安撫工作，盡最大限度減少人員傷亡」，同時也承認，受到杜蘇芮颱風影響，華北、黃淮等地出現極端降雨過程，引發洪澇和地質災害，造成北京、河北等地重大人員傷亡。
一直到近日災情惡化，中共官方才針對這場暴雨公佈了相關消息，但同時也在微博等社群平台掩蓋嚴重災情消息，官媒甚至以「雨量換流量？#搶險救災豈容謠言漫灌」為題，表示要嚴打災情假消息。而微博熱搜榜原先首10位逾半為與暴雨水災消息有關，但到了中共「八一」建軍節，就被官宣大力「洗版」後，「#致敬人民子弟兵」、「#一句話救了一群人的命」以及身兼中央軍委主席的中共總書記習近平回京等消息給搶佔。