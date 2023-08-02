北京逢暴雨！中國「新國門」大興國際機場淹水　停機坪也變汪洋

又隱瞞災情？北京暴雨釀「50年一遇」水災　習近平認重大人員傷亡

▲受到颱風影響，北京連日暴雨，一座橋遭到洪水沖毀。（圖／美聯社／達志影像）
▲受到颱風影響，北京連日暴雨，一座橋遭到洪水沖毀。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

在杜蘇芮颱風的影響之下，中國北京暴雨成災，連日大雨造成山洪暴發，部分地區降雨量已經打破2012年「721」嚴重水災紀錄，不少中國媒體更稱是「逾50年一遇」。截至1日，這場水災造成至少11人死亡、27人失蹤，但是中國官方不僅開始掩蓋嚴重災情，更趁「八一」建軍節歌頌官兵英勇救災，就連中國國家主席習近平在先前在成都世大運開幕致詞，也都對災情隻字不提。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國京津冀（北京、天津、河北）地區近日因颱風影響，發生了嚴重的水災，北京史上第二次發布最高級別「暴雨紅色預警」，就連號稱具有「九龍吐水」精湛排水系統、「600年從未淹水」的紫禁城，也都淪為「汪洋大海」，護城河已分不清河與橋；鄰近的天安門和大興國際機場也都遭水浸。

中國官方稱，北京部分地區降雨量高達1000公釐，災情已經超越2012年「7·21」特大暴雨。中國官媒《央視》更稱之為「逾五十年一遇」，目前官方公布數據，截至8月1日早上6時，今次水災僅造成11人死亡，27人失聯，主要集中在門頭溝區，當中包括救災人員佔近2成；另外河北涿州傳出，水庫洩洪未通知，導致房屋遭水淹，官方卻宣稱只有9人罹難、6人失聯。而深受杜蘇芮颱風肆虐的四川、天津，至今官方仍未公布具體傷亡情況，使得不少中國網友質疑，繼2021年鄭州水災後，官方疑再次隱瞞傷亡人數。

中國金融學者司令分析指出，中共當局在遇到公共危機事件時，傾向「大事化小」、「報喜不報憂」，尤其是在世大運等國際盛事和「八一」建軍節的「喜事」日子，會避免因嚴重災情而出現尷尬情況。

司令表示，以各種「正能量」事件掩蓋中共政府面對的危機，是一貫的做法。因為這些地方是北京人口高度密集的地方，但中國政府只是說零星死亡、失蹤數字，不斷宣傳在救災付出那麼多代價，把喪事當成喜事，佔據鎂光燈下，根本難以說服民眾 。

▲中國國家主席習近平出席成都世大運開幕試，對暴雨災情隻字不提。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平出席成都世大運開幕試，對暴雨災情隻字不提。（圖／美聯社／達志影像）
這次颱風災情早在上週末就已經傳出，當時正值成都世大運開幕，但中國國家主席習近平在出席開幕式時，就已經對災情隻字不提，以營造和諧氣氛。隨後在8月1日再度出生對防汛救災工作作出所謂的重要指示，要求各地「全力搜救失聯被困人員，做好受傷人員救治和遇難者家屬安撫工作，盡最大限度減少人員傷亡」，同時也承認，受到杜蘇芮颱風影響，華北、黃淮等地出現極端降雨過程，引發洪澇和地質災害，造成北京、河北等地重大人員傷亡。

一直到近日災情惡化，中共官方才針對這場暴雨公佈了相關消息，但同時也在微博等社群平台掩蓋嚴重災情消息，官媒甚至以「雨量換流量？#搶險救災豈容謠言漫灌」為題，表示要嚴打災情假消息。而微博熱搜榜原先首10位逾半為與暴雨水災消息有關，但到了中共「八一」建軍節，就被官宣大力「洗版」後，「#致敬人民子弟兵」、「#一句話救了一群人的命」以及身兼中央軍委主席的中共總書記習近平回京等消息給搶佔。


為保北京草菅人命？水庫洩洪疑未通知　河北涿州遭淹「房屋滅頂」

北京暴雨災情慘！「一晚6萬」悉曇酒店遭沖毀　房客求救：想回家

強降雨襲北京當局又洩洪　導致水患災情慘重

北京逢暴雨！中國「新國門」大興國際機場淹水　停機坪也變汪洋

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀