不斷更新／卡努陸警17：30發布！暴風圈將觸陸24小時　週五才遠離

卡努颱風發陸警！超商出動堆高機「整間店搬走」　砸30萬元急撤離

▲卡努颱風來勢洶洶！萊爾富三重美堤店今（2）日啟動撤離作業。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲卡努颱風來勢洶洶！萊爾富三重美堤店今（2）日啟動撤離作業。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

卡努颱風來勢洶洶，氣象局預計在今（2）日下午5時30分發布「海上陸上颱風警報」，暴風圈將接觸陸地，萊爾富超商也緊急啟動防颱作業，其中位在三重重新橋下的貨櫃門市「美堤店」，為了躲避劇烈的風雨威脅，在今（2）日下午先將店面商品全部清空，再請來堆高機把「門市」整個搬走，整個撤離行動預估砸下30萬台幣。

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卡努颱風距離北台灣門口越來越近，萊爾富三重重新橋下的貨櫃超商「美堤店」，在今（2）日下午啟動撤離流程。業者透露，整個「搬家」過程約需要耗時3至4小時，要先將門市商品、機台撤離，再出動堆高機把門市本體整個搬離原地。

萊爾富也出動眾多人力趕在陸警發布前完成搬離作業，要等到颱風遠離，風雨平穩後才會再遷回原址，防颱的搬家行動耗費超過30萬台幣。事實上，該門市由於位在堤防外，且門市整體是大型貨櫃而成的空間，難以抵擋颱風的猛烈風雨，因此每年遇到颱風侵襲時，就會「搬家撤離」提防。

萊爾富業者也強調，受到卡努暴風圈影響的北部地區門市，都會加強門窗、沙包的防颱作業，且防颱物資也會提早備齊，像是白米、泡麵、牛奶等現煮即食的商品都會增量備貨，讓民眾安心度過颱風侵襲。

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