柯佳嬿恨透「媽寶老公」劉以豪 理智線斷裂：想1秒掐死他
金鐘視后柯佳嬿及4年未參與台劇演出的劉以豪，搭檔主演新劇《童話故事下集》的小資夫妻。柯佳嬿爆料第1次見到劉以豪時覺得他很帥，但隨著劉以豪「媽寶工程師」的角色附體，永遠把「我媽說」掛在嘴邊，覺得他的種種行為非常欠揍，常常讓她1秒上火，柯佳嬿說：「真的常常想1秒掐死他。」
記者羅凌筠/綜合報導
兩人在劇中呈現了小資夫妻睡眠不足的打著呵欠趕上班、婆婆永遠比妳會照顧妳老公、被迫與親戚朋友一起研究好「孕」風水等等寫實又荒謬的情境。為了打造劇中角色，柯佳嬿與劉以豪不僅在開拍前就展開了1個月的排戲，柯佳嬿還為剪接師工作親身實習，維妙維肖的演出不愧金鐘視后。
而總是擔綱花美男角色的劉以豪更是因為與導演幾次的促膝長談後，做足了各種功課達到角色附體，展現了精彩演技，整個拍攝現場由於默契十足，劇組伙伴經常為了忍笑憋氣，直到導演喊卡，這才竄出哄堂大笑。演出陣容包括柯淑勤、鄭志偉、傅孟柏、曾敬驊、姚愛寗、張詩盈、謝依霖等等，每一位都有突破性的演出，是一場喜劇演技大比拚。
眾所周知，喜劇比悲劇還要難，編導李念修耗時3年才完成了12集的劇本，藉婚姻裡的傷痕為故事主軸，因此當監製徐譽庭收到第1、2集劇本，原本是抱著要好好「感傷」一下的心情開始閱讀，不料卻從頭開始噴笑，尤其是由女主角串場的各式一針見血的黑色獨白，句句都是令人捧腹的「殘忍金句」，讓以擅長愛情金句著稱的徐譽庭自嘆弗如。