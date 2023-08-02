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夏季變成流感高原期，重症創新高
根據今年疾管署的數據指出，流感疫情從今年 4 月起開始升溫，一直到 7 月進入暑假仍然都在高原期，高於前 3 年同期夏季的案例，6 月初更在短短一周爆出 35 例重症個案，創下今年新高。
張益豪指出，其中又以 A 型流感 H1N1 和 H3N2 為主要流行病毒，光是從今年上半年流感併發重症病例，已經累計 325 例，比起前兩年同期累計重症個案僅僅 1 例，是天差地別。
疾管署也發現，其中超過五成都是 65 歲長者個案，而且高達八成死亡個案沒有打疫苗，部分個案甚至在發病短短一周就往生，另外有少數即使在去年打了疫苗，但仍然中了流感，到底為何有這樣的現象？
身體免疫力抵擋不住流感攻勢
張益豪指出，有三個夏季流感大爆發容易被輕忽原因，第一是新冠造成全球人類的生活型態的改變，大家開始不戴口罩、國內外旅遊也更加頻繁，也造成了細菌跟病毒株的改變。
第二，是在今年 5 月不少人歷經了新冠二次或三次確診，使得身體免疫力抵抗力也會下降，面對接種而來的流感病毒，其感染力非常強，往往一人中獎、全家中獎，長者小孩反而遭殃。
第三，接種過流感疫苗的族群，並不代表是無敵星星，流感的保護力也有效期限制，一般可持續 4 到 6 個月，因此從去年 10 月施打至今年 4 月體內的抗體濃度已經降至低點，難以招架夏季新一波的流感疫情。
張益豪認為，未來流感病毒的生態演染變成不分冬夏季都持續對健康造成危害，日後也應考慮一年施打兩次流感疫苗，或者改以強效型流感疫苗，延長保護力至一年，來得更為安心。
傳統疫苗 v.s 強效型疫苗差在哪？
目前國內現有的流感疫苗可以分為三種，第一為傳統的雞蛋培養疫苗，由於製造時間較久，遇到每年進行流感病毒株預測時，需要提前製造，往往容易誤判或是病毒變異因而造成保護力不如預期。
第二為細胞型流感疫苗，與雞蛋培養相比，製程短、不容易變異、針對特定流感病毒株更準確，前年台灣便引進該類疫苗，適應症為 6 個月以上嬰兒到成人。
第三為佐劑疫苗，是在疫苗添加佐劑，用以加強刺激免疫系統對疫苗產生更多抗體，因此又被稱為強效型的疫苗，適應症為 65 歲以上高齡長者等免疫族群低下對象，不僅能增加抗體濃度、拉長保護時間，更有研究顯示保護效果達 1 年，大幅減少住院風險。
根據臨床實證，佐劑流感疫苗面對變異型強的 H3N2 病毒，抗體效價是傳統的 1.6 倍、H1N1 抗體效價則是 1.4 倍，因此包含英、美、澳政府皆推薦 65 歲以上應優先接種佐劑疫苗，加強長者的保護力。
醫師我該打哪一款疫苗好？
面對來勢洶洶的夏季流感，張益豪也提出，應針對最容易受害的高齡長者，建立加強接種疫苗的概念，尤其是年過 65 歲免疫功能退化，還可能合併慢性病，透過接種佐劑流感疫苗等強效型疫苗，或者「左流右肺」，打流感疫苗，加上肺炎鏈球菌疫苗，都是事半功倍的作法。
至於一般常見的問題包含「對雞蛋過敏就不能雞蛋疫苗嗎？」、「佐劑對身體會有害處嗎？」目前國內有的流感疫苗種類，有雞蛋培養、 細胞型培養及添加佐劑的疫苗，以上的答案的是 NO。
疾管署已經釋疑，即使對雞蛋過敏，使用雞蛋培養的疫苗也是沒問題的，但有民眾認為改選細胞型疫苗比較安心，另外疫苗中選用的佐劑成分都經過臨床實驗證實，能兼顧誘發保護力和安全性的產物，因此可以放心使用。
至於有些人擔心是不是添加佐劑的疫苗保護力高、副作用會更不舒服？張益豪表示，無論是哪一種流感疫苗，副作用都沒有太明顯的差異 ，常見症狀包含注射部位疼痛、發燒等，超過 48 小時就能緩解，無須過於擔心。但也提醒，不同廠牌的流感疫苗，所適合的適應症均不同，需要額外注意。
流感時間延長！別忘提升日常免疫力
隨著流感併發時間延長，高齡族群除了接種疫苗之外，在日常免疫力的保護也要變得更加謹慎。張益豪提醒，特別是患有慢性病或三高的長者，免疫力較低，平時務必將高血壓、血糖控制好，才不會遇到病毒形成交叉感染而惡化。
此外也較記得定時吃藥追蹤，並養成固定運動的習慣，簡單到公園散步或到市場買菜，減少久坐久臥的時間，每年到了流感疫苗接種時間，定期接種可以防止重症和死亡風險找上門。
文／謝承恩、圖／楊紹楚
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 流感不分冬夏來攪局「重症創新高」！醫師呼籲高齡長者應接種強效型流感疫苗