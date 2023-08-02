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中暑 5 大危險因子
朱柏齡指出，中暑危險因子包括天氣熱且濕度高、肥胖、水分攝取不足、使用抑制排汗藥物、具糖尿病或高血壓等慢性疾病等 5 項，若民眾發現自己出現身體發熱、多汗、頭暈、頭痛、口渴、四肢倦怠，甚至呼吸急促、意識改變等症狀，就已經有中暑疑慮，務必儘速降溫，或尋求醫療協助。
不過，朱柏齡說，每個人能忍受高溫的能力不同，很難說曬多久太陽、在外頭多久就會中暑，實際研究上也不可能找人去站在烈日下，觀察受試者多久後會中暑，因此很難評估這些風險因子會提高幾成的中暑機率，但簡單來說就是，「別人沒事的情況，你也很可能會中暑。」
4 類藥物增加中暑風險
針對提高中暑風險的藥物，朱柏齡在貼文中舉出 4 大類，包括「影響排汗的藥物」、「影響排汗的藥物」、「增加缺水風險的藥物」、「降血壓藥物」等：
- 影響排汗的藥物：如感冒抑制流鼻水鼻塞藥物、腸胃炎抑制腸胃蠕動藥物，某些精神病藥物等。
- 促進身體產熱藥物：如安非他命、搖頭丸、某些治療過動的藥物，含麻黃素的減肥藥、甲狀腺補充劑等。
- 增加缺水風險的藥物：如利尿劑、含咖啡因的能量飲、緩瀉劑及治療憂鬱症的鋰鹽。
- 降血壓藥物：可能減少心輸出量，減低皮膚血液循環，影響汗腺排汗速率。
文／林志怡 圖／黃懷賢
諮詢專家：三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 4 藥物恐提高中暑風險！鼻塞藥、腸胃藥也上榜