中國國安部微信發文籲全民抓間諜　專家：北京對境外勢力益發偏執

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對於中國國安部呼籲民眾「保密防諜」，《經濟學人》駐上海記者韋蘭德（Don Weinland）表示，「那麼多關於振興中國集體自豪感的口號，但到頭來表現出來的卻是一種偏執多疑妄想」。
前駐中記者、顧問諮詢公司「戰略風險」（Strategy Risks）首席執行官費雪（Isaac Stone Fish）也說，「這真的讓我脊背發涼，中國國安部呼籲所有中國公民參與反間諜工作，監視同胞和外國人，太可怕了」。
《彭博社》專欄作家布魯克（Matthew Brooker）諷刺地指出，「與此同時，（中國也在說）回來吧，外國投資者們，我們真的很愛你」。
美國德州大學奧斯汀分校公共事務學院副教授格雷滕斯（Sheena Chestnut Greitens）表示，「中國國安部以前也發布過類似的文章（通常是在每年4月的國家安全教育日）。但反間諜工作一直是習近平執政的主題之一，這在他的第三任期開始後看起來加劇了。」
《CNN》報導指出，中國當局通過宣傳鼓勵公眾舉報可疑的外國間諜及外部勢力在中國的協力者已經持續多年，習近平執政後這種現象加快發展，中國官媒不斷宣揚中國受到外部勢力的威脅，隨著中美關係惡化，這種說法更是甚囂塵上。
《CNN》報導也提到，這是中國國安部首次在微信發文，微信是在中國非常受歡迎的社交網路媒體平台，過去中國透過16格連續漫畫作為反間諜的宣傳文宣，如今則是將宣傳工作進一步落實到社群網路上，這似乎也是一種象徵，中國對於反間諜的工作正撒下一張更大的網。
不過，美國賓州大學當代中國研究中心訪問研究學者馬瑞欣（Neysun Mahboubi）指出，在不齒中國國安部的宣傳時，值得注意的是美國的國安人士討論潛在的威脅，有時也會跌落類似的深淵。馬瑞欣以美國聯邦調查局長瑞伊（Chris Wray）為例，瑞伊也曾表示「我們需要全體社會，包括政府、私營部門和學術部門共同努力」。
而美國智庫昆西研究所（Quincy Institute）的研究員華納（Jake Werner）也指出，「美中衝突中最令人沮喪和不詳的跡象就是，雙方其實正在互相模仿，走向日益軍事化和民族主義的社會中」。