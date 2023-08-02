海外網購要小心！ 上半年海關查獲仿冒品逾5億 這些名牌都入列
喜歡海外網購搶名牌的人要小心！財政部今（2）日表示，海關今（2023）年上半年緝獲侵權仿冒品數量已超過3萬件，侵權市值逾新台幣5億元，其中不乏仿冒單價高昂的知名品牌如BURBERRY、CHANEL及ROLEX等皮件、服飾或名錶，另仿冒蘋果商標無線藍芽耳機Air Pods Pro也相當常見。
記者顏真真／台北報導
為維護人類知識活動成果，各國向來重視保護智慧財產權，我國亦不例外，海關在邊境也積極查緝仿冒，今年上半年緝獲侵權仿冒品數量已逾3萬件，侵權市值逾新台幣5億元，而且多是民眾透過跨境電商平台購買並以快遞方式進口，其中不乏仿冒單價高昂的知名品牌如BURBERRY、CHANEL及ROLEX等皮件、服飾或名錶，另仿冒蘋果商標無線藍芽耳機Air Pods Pro亦相當常見。
此外，海關上半年亦查獲為數不少仿冒化妝品、藥品及食品，數量及金額皆相當可觀，這些侵權貨品若流入國內市場，不僅危及國人身體健康，亦有削弱社會創新及延遲經濟發展等負面效應。
財政部關務署也提醒，近年來跨境電子商務興起，民眾為求便利，在電商平台購買低價知名品牌商品，以為撿到便宜，卻不慎買到仿冒品，即便進口人遭海關查獲時表示無辜，指稱「不知道買到仿冒品」或「買來自用無意販售」，只要貨物經權利人鑑定結果為仿冒品，海關除依反商標法第97條規定將進口人移送司法機關偵辦外，也得按個案情形依海關緝私條例處貨價3倍以下的罰鍰，並沒入貨物，消費者不僅權益受損，甚至可能面臨刑事究責。