熱死人！韓國今夏已23人中暑亡、禽畜也難逃　仍傳有公司不開冷氣

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行政安全部數據顯示，今年韓國已有1191人出現中暑症狀，比去年同期增加140人。光是在全羅北道扶安郡新萬金第25屆世界童軍大露營活動的參加者當中，就傳出有400人出現不同程度的中暑症狀。
8月1日早上10點後，韓國共有178個地區發布「猛暑特報」，其中京畿道安城市的當日最高溫度更一度飆升至39.1度，成為韓國全國最高溫度地區的榜首。
連日高溫使得韓國民眾受不了，尤其是必須承受高溫工作的建築工人、物流中心工作人員。京畿道一間擁有地上7層樓、總面積達4萬坪的宅配物流中心，被爆出在35度的高溫之下，僅用小型電風扇為員工們散熱，故障的冷氣只能吹出熱風。
韓國京畿道河南市好市多也傳出，一名員工6月時在工作期間死亡，死因是肺栓塞、因高溫過度脫水。而這名員工生前曾抱怨過公司為了節省空調費，不常開冷氣，但他的工作每天步行4萬多步，讓他向父親訴苦「工作很累很累」。
另外，老年人、住在貧民村等居住環境惡劣的弱勢民眾也是高溫天氣首當其衝的受害者。在尹錫悅政府宣布調整電價後，使得不少高齡長者不敢在家吹冷氣，甚至有一名77歲張姓民眾為了消暑，每天早上9點從京畿道水原市的住處出發，搭上開往首爾清涼里的電車，還開玩笑表示，吹「免費冷氣」已是最享受的人間天堂。
在熱浪影響之下，也有許多農民飼養的牲畜遭到熱死。全羅南道一名飼養4萬隻雞的農民變表示，他的養雞場已經有將近3000隻雞死亡，淨收入損失約1000萬韓元（約新台幣24萬元），「把死雞交給堆肥業者時，我都哭了。」
有養殖場老闆表示，氣溫升高太多，但雞沒有汗腺，沒辦法靠出汗來調節體溫，因此雞吃的飼料變少了、喝的水則變多，使得雞產的蛋變小、產蛋率也下降，雞蛋品質也可能惡化。
為了因應高溫天氣，韓國中央災難安全對策本部要求相關部門和地方政府針對弱勢群體、戶外勞動者、高齡農戶等三大高危群體制定高溫應對措施，並採取措施預防高溫天氣對農畜水產業造成不利影響。