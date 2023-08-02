尋姓「ㄉㄞˋ」的父親！承億旗下飯店限期2.6折 每人每晚650元起
父親節將至，承億文旅特別推出「ㄉㄞˋ爸爸旅行去」寵爸住房專案，即日起至8/8(二)開放訂房，入住期間為即日起至9月28日，並適用於全台六館，包含桃城茶樣子、潭日月等也都能預訂，房型最低2.6折起，且加碼入住姓氏為「ㄉㄞˋ」的父親，現場再依不同飯店折扣100~300元，若是入住最低房價的花蓮山知道，四人房2599起，可再折扣100元的話，等於每人每晚才625元起。另外，礁溪寒沐酒店也有父親節住房優惠，即日起至8月31日，雙人入住乘風居每房每晚1萬2888元起，贈刮鬍刀界勞斯萊斯美名的FREED刮鬍刀組，再享豐盛早餐。
記者葉盛耀/綜合報導
只要房客為「父親」身分，入住旗下各分館指定房型即可享有優惠價格，如果喜歡血拚大啖美食的父親可入住台中鳥日子，雙人房只要1,699元起、四人房2,699元起；喜歡漫步欣賞夕陽美景的父親可以選擇淡水吹風，雙人房只需1,700元起，四人房2,700元起；喜歡山林野徑的父親可入住花蓮山知道，雙人房只要1,699元起，四人房2,599元起；如若喜歡戲水暢遊南國風情也可選擇入住墾丁雅客小半島，雙人房只要2,999元元，四人房3,599元起。
想要品茶香入茶浴可以入住「最美飯店冠軍」的桃城茶樣子，雙人房只要2,700元，四人房3,200元；最後也有「最美房間冠軍」潭日月可以享受一方山水的寧靜，雙人房只需3,599元起。此外，只要父親姓氏為「ㄉㄞˋ」，入住出示證明後現場再享TAi感動優惠價，不管姓戴、代、黛等，每間客房再減100~300元。本專案適用生日優惠、會員點數折抵，限官網訂房，週六及連續假期不適用。
在宜蘭的礁溪寒沐酒店也有父親節住房優惠，即日起至8月31日也推出父親節住房專案，雙人入住乘風居每房每晚1萬2888元起，贈刮鬍刀界勞斯萊斯美名的FREED刮鬍刀組，再享豐盛早餐。全館餐廳亦同步推出中、西式盛宴及飲品買一送一優惠，全新開幕「岩彩」海鮮餐廳，推出超豪華「四人饗宴」，每套10,888+10%元；另外「川薈」中餐廳則於整個8月推出桌席料理，每桌10位16,800+10%元。