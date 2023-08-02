藍白陣營批前瞻計畫獨厚高雄　高雄人都怒了

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高雄市議會議長康裕成直指，中央重北輕南時代，高雄只好舉債建設，卻被污名為舉債太高，現在高雄市府努力爭取到很多建設，又被譏為「媽寶市長」，到底要高雄市長怎麼做？高雄就不值得給予較多的關注嗎？「高雄地底下是一條條的石化管線，台北地底下卻是一條條的捷運，嘴臭的人得了便宜不吭聲？實在生氣！」
市議員黃捷則痛批，游淑慧、徐巧芯、洪孟楷等人，為了救自己在台北的選情，胡亂開火、與高雄人站在對立面，還忙當豬隊友，陷自家的高雄立委候選人於不義。「高雄的漁港值不值得前瞻預算的投入，國民黨其實根本不在乎。每次到了選舉，只會拿高雄開刀的國民黨，一票都不值得高雄人支持。」
市議員邱俊憲則舉台北市政府在柯文哲市長任內花150億改建台北第一市場，國民黨北市議員沒有意見，卻惡意詆毀中央編列80餘億改建台灣重要遠洋漁業基地前鎮港，「無視台北市所能分配比其他縣市多上非常多的資源，不只是刻意掩飾台北的得天獨厚，更是惡意中傷其他縣市的努力！」
市議員黃文益則舉歌手林強在90年代知名歌曲「向前行」的歌詞，「阮欲來去台北打拚，聽人家講啥蜜好康的攏在那」，歌詞完全突破盲腸，國民黨重北輕南的政策造就了得天獨厚的大台北建設，卻也造就了一群瞧不起南部人的政客心態！
市議員鄭孟洳也痛批，有意參選總統的侯友宜、柯文哲及長久以來享有豐厚資源的藍白陣營民代，氣度如此狹小，這次責難高雄，下次會輪到誰成為他們的眼中釘？為了選舉不斷地撩撥對立，身處國境之南的高雄人，倍感無奈。
基進黨高市議員張博洋指出，國民黨一直認為中央給高雄太多錢整治前鎮漁港，這不只凸顯國民黨對長期被重北輕南的高雄沒同理心，對高雄人只配次等建設的態度展現的一覽無遺。
前鎮小港市議員黃彥毓也反嗆游淑慧可能不知道前鎮漁港的業者有多麼努力在撐起這個產業。游淑慧也不會知道漁港的業者們以及所有的高雄市民們，有多麼期盼擁有一個現代化的國際漁港，進而帶來更多的觀光產值。他向那些對於前鎮漁港改建經費有意見的公眾人物們提出邀請，希望你們來到高雄前鎮漁港會勘一次。他願意做為嚮導，帶大家更深入了解前鎮漁港到底為什麼需要這些經費來改造。