《花甲少年趣旅行》陳漢典坦言伊正「反差大」！爆團隊曾意見分歧
實境綜藝節目《花甲少年趣旅行》推出全新第四季，由伊正、林美秀、陳漢典、黃姵嘉組成花甲／少年組合，一同到苗栗旅行。陳漢典對於伊正的第一印象比較正經，不過相處過後認為伊正幽默又健談，覺得伊正「反差最大」；此外，陳漢典更爆料4人在旅途中曾「意見分歧」。
記者郭佩蓉、實習記者郭亘芸/綜合報導
陳漢典表示，一看到大家就有種放心的感覺，並形容林美秀如往常一樣活潑、熱情；對黃姵嘉印象是很可愛的女生、很好相處。談到伊正，他坦言：「我誤會伊正哥了。」他對伊正的第一印象是比較正經，好像只能跟他談正事，但後來發現他特別能開玩笑而且很幽默，什麼都能聊，當被問到誰是「團內開心果」，陳漢典竟回：「伊正哥，因為他的反差最大，聽他講話我都覺得很開心。」他認為，林美秀像媽媽一樣照顧著大家，伊正則是溫柔體貼的紳士，也讚賞黃姵嘉勇敢、有好奇心，很願意嘗試新事物。
另外，陳漢典透露4人在旅途中曾「意見分歧」，因為第一天去玩高空滑索，當下林美秀有些抗拒，但在團員們不斷的鼓勵她，最後她也一步步克服自己，完成了這項任務，讓陳漢典直呼：「美秀姐真的太棒了！」，他也說：「我們都會有良好的溝通，不會讓大家不舒服。」