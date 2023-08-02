政治人物質疑前瞻經費頻扯高雄　陳其邁有話說

前瞻預算相挺！科技產業園區改建預算34億元引進約300億元投資

▲經濟部加工出口區管理處園區改建預算34億元，引進約300億元投資。(圖／記者黃守作攝，2023.08.02)
▲經濟部加工出口區管理處園區改建預算34億元，引進約300億元投資。(圖／記者黃守作攝，2023.08.02)

記者黃守作／高雄報導

經濟部加工出口區管理處處長楊伯耕今(2)日表示，在前瞻預算相挺下，園區改建預算為34億元，引進約300億元投資額，可帶來8400名就業機會。

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊伯耕說，加工出口區歷史悠久，但確實廠房用地受限且老舊，加工出口區管理處透過前瞻預算，啟動園區立體化工程，前瞻支持34.44億元特別預算，而立體化更新後的科技產業園區，預計可創造約300億元投資額，只租不售增加廠商設廠空間，成為高屏產業轉型的關鍵助力，包括前鎮、楠梓及後續屏東科技產業園區等三大園區的開發及改建，可以帶來8400名就業機會，新增園區用地26.86公頃。

▲高雄前鎮科技產業園區前瞻大樓。(圖／加工出口區管理處提供)
▲高雄前鎮科技產業園區前瞻大樓。(圖／加工出口區管理處提供)
楊伯耕指出，三大園區中，前鎮科技園區已經完成，透過約24億元前瞻特別預算，將原來的高雄加工出口區改建為立體化新廠房，新增總樓地板面積約8萬平方公尺產業空間，啟用僅4個月，已100％出租，預計新增投資額124億元、創造3000名就業機會。

而更新計畫釋出的周轉基地，則已由緯創高雄晶傑達光電科技公司於今(112)年5月舉行B3廠新建工程開工典禮，新廠初期投資額逾100億元，將興建地上9層，地下2層的新廠房，主要從事車載、工控、醫療使用的液晶顯示面板模組製造，預計可創造約4500人就業機會。

另外的楠梓科技產業園區，因應後續半導體產業、S廊帶群聚效應，在既有場域更新計畫上，也爭取到前瞻特別預算6億多元支持，興建新的創新產業大樓，第一期更新基地也已有穎崴科技公司將要投資，而新大樓仍可吸引新增投資額25億元。

而在擴區、開發的努力上，屏東科技產業園區則是因應台商回台需求，以及區域均衡發展來建置，透過前瞻經費支持部分經費約4億元，並以台糖土地作為擴區基地，園區用地面積26.86公頃，土地只租不售，目前園區公設工程已於112年5月開工，廠商建廠可同步施工，預估促進投資50億元，該園區也是屏東高鐵特定區開發案的第一步，希望吸引更多產業與人才回流屏東，加速屏東繁榮發展，也為都市人口減壓、促進區域均衡發展。

港務公司繼續進行天使輪油污防治與貨櫃撈除作業

前鎮漁港漁獲有供台北！前鎮漁港全面性改建成為世界一流漁港

杜蘇芮颱風過境！高雄市政府海洋局關切養殖漁業情形

關心落海空櫃及油污！交通部長到高雄瞭解天使輪應變情形

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀