前瞻預算相挺！科技產業園區改建預算34億元引進約300億元投資

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楊伯耕指出，三大園區中，前鎮科技園區已經完成，透過約24億元前瞻特別預算，將原來的高雄加工出口區改建為立體化新廠房，新增總樓地板面積約8萬平方公尺產業空間，啟用僅4個月，已100％出租，預計新增投資額124億元、創造3000名就業機會。
而更新計畫釋出的周轉基地，則已由緯創高雄晶傑達光電科技公司於今(112)年5月舉行B3廠新建工程開工典禮，新廠初期投資額逾100億元，將興建地上9層，地下2層的新廠房，主要從事車載、工控、醫療使用的液晶顯示面板模組製造，預計可創造約4500人就業機會。
另外的楠梓科技產業園區，因應後續半導體產業、S廊帶群聚效應，在既有場域更新計畫上，也爭取到前瞻特別預算6億多元支持，興建新的創新產業大樓，第一期更新基地也已有穎崴科技公司將要投資，而新大樓仍可吸引新增投資額25億元。
而在擴區、開發的努力上，屏東科技產業園區則是因應台商回台需求，以及區域均衡發展來建置，透過前瞻經費支持部分經費約4億元，並以台糖土地作為擴區基地，園區用地面積26.86公頃，土地只租不售，目前園區公設工程已於112年5月開工，廠商建廠可同步施工，預估促進投資50億元，該園區也是屏東高鐵特定區開發案的第一步，希望吸引更多產業與人才回流屏東，加速屏東繁榮發展，也為都市人口減壓、促進區域均衡發展。