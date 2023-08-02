馬辣集團引進美牛明日之星　「菲瑞牛肉」讓火鍋體驗更上一層樓！

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新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus+繼上月引進這項極品「美國Prime熟成菲瑞牛肉」，更將菲瑞以薄切處理，厚度介於0.1至0.15公分，涮一下即可品嚐。部落客韓國黃太太特別推崇，她指出，美國菲瑞屬於適量油花、蛋白質含量又高的部位，吃的是精實的肉，火鍋控更可以放心大口吃！ 對於有在運動、健身或者增肌的人，在咀嚼間能細細品嚐牛肉香氣，卻不必擔心攝取過量，是個絕佳的選擇！
新馬辣經典麻辣鍋網羅各式極品肉品，以國際認證原塊肉品，採濕式熟成提供給饕客，，可以說是火鍋界的最高享受。連對肉質要求極高的日本人也常指名光顧，台日混血部落客Aya阿厚綾，總是帶著日本友人到訪，向來以最高級單價吃到飽，尤其愛點鴛鴦鍋（麻辣+花雕），高級肉點好點滿從不失望，「這裡的每一片肉都很紮實，品質好的肉真的一吃就上癮」。
部落客Doris也稱新馬辣經典麻辣鍋Plus+的高級牛肉最為驚人，美牛一級戰品全數到齊（美國SRF極黑和牛、美國Choice無骨牛小排、美國Prime牛梅花、美國 CAB安格斯黑牛），他驚呼竟連美國Prime菲瑞牛肉也在菜單中，Doris愛食美牛，因她認為，美牛最大的特色是是穀物飼養，所以口感軟嫰、油花均勻，最重要的是沒有草腥味，尤其是適合健身或者在保持身材的人首選肉品，愛美食不要負擔，新品美國菲瑞牛肉絕對是不錯的選擇！
這次的菲瑞牛肉的引進，除了讓火鍋愛好者多了一個選擇，對健身族來說也是一大福音，脂肪僅佔4.1%的菲瑞牛肉，簡直是增肌減脂的人首選肉品，而且還無需額外加價。即日起至新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus+，享受0元免費升級體驗美國菲瑞牛肉！數量有限，售完為止。