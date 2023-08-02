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馬辣集團引進美牛明日之星　「菲瑞牛肉」讓火鍋體驗更上一層樓！

▲美牛的明日之星「菲瑞牛肉」。（圖／品牌提供）
▲美牛的明日之星「菲瑞牛肉」。（圖／品牌提供）

本報訊

美國菲瑞牛肉是美牛的明日之星，七月進駐馬辣集團旗下的餐廳——新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus+，涮煮這個極品，忍不住高喊「哦咿西！」口感軟嫰中帶有微微嚼勁，每一口都可以感受到肉質鮮甜、可口。現在這項令人垂涎欲滴的新肉品，無需另外加價就可享有。美國肉類出口協會駐華辦事處處長吳秋衡也透露，「美國菲瑞牛肉」即指外側後腿板肉，有低脂高蛋白特性，在「燉煮」和「燒烤」料理，極為恰當，又可以補充到豐富的蛋白質。

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美國菲瑞牛肉後勢看俏，更是台灣料理大廚、增肌減脂達人的新竉兒，尤其在涮涮鍋的生肉擺盤上，紋理細緻、油花分布較少，最令人心動的是，它的蛋白質含量之高，對於增肌減脂各個年齡層是不可獲缺的食材。吳秋衡表示，菲瑞牛肉是外側後腿板肉（U.S. Outside Rond Flat），其後腿側是因牛隻身體重心與牠在起跑時須使力點，也使得這個部份脂肪比最低（僅佔4.1 %），且蛋白質高，每100公克有著27.5公克的蛋白質，更令健身人趨之若騖，尤其它的熱量只有190大卡，更加無負擔。

新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus+繼上月引進這項極品「美國Prime熟成菲瑞牛肉」，更將菲瑞以薄切處理，厚度介於0.1至0.15公分，涮一下即可品嚐。部落客韓國黃太太特別推崇，她指出，美國菲瑞屬於適量油花、蛋白質含量又高的部位，吃的是精實的肉，火鍋控更可以放心大口吃！ 對於有在運動、健身或者增肌的人，在咀嚼間能細細品嚐牛肉香氣，卻不必擔心攝取過量，是個絕佳的選擇！

新馬辣經典麻辣鍋網羅各式極品肉品，以國際認證原塊肉品，採濕式熟成提供給饕客，，可以說是火鍋界的最高享受。連對肉質要求極高的日本人也常指名光顧，台日混血部落客Aya阿厚綾，總是帶著日本友人到訪，向來以最高級單價吃到飽，尤其愛點鴛鴦鍋（麻辣+花雕），高級肉點好點滿從不失望，「這裡的每一片肉都很紮實，品質好的肉真的一吃就上癮」。
 

▲高級肉點好點滿從不失望。（圖／新馬辣經典麻辣鍋 提供。）
▲高級肉點好點滿從不失望。（圖／新馬辣經典麻辣鍋 提供。）
部落客Doris也稱新馬辣經典麻辣鍋Plus+的高級牛肉最為驚人，美牛一級戰品全數到齊（美國SRF極黑和牛、美國Choice無骨牛小排、美國Prime牛梅花、美國 CAB安格斯黑牛），他驚呼竟連美國Prime菲瑞牛肉也在菜單中，Doris愛食美牛，因她認為，美牛最大的特色是是穀物飼養，所以口感軟嫰、油花均勻，最重要的是沒有草腥味，尤其是適合健身或者在保持身材的人首選肉品，愛美食不要負擔，新品美國菲瑞牛肉絕對是不錯的選擇！

這次的菲瑞牛肉的引進，除了讓火鍋愛好者多了一個選擇，對健身族來說也是一大福音，脂肪僅佔4.1%的菲瑞牛肉，簡直是增肌減脂的人首選肉品，而且還無需額外加價。即日起至新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus+，享受0元免費升級體驗美國菲瑞牛肉！數量有限，售完為止。

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