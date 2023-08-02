足球／最強門將引退！義大利傳奇Gianluigi Buffon結束28年生涯
義大利足球界傳奇球星Gianluigi Buffon在今(2)日宣佈高掛球鞋，結束長達28年的足球生涯。
實習記者徐增峰/綜合報導
Buffon在1995年升上帕爾馬足球俱樂部的一隊，開始了他足球人生，1999年甚至贏得歐洲足總盃、義大利盃以及義大利超級盃，如此出色的表現也讓許多的俱樂部開始招募Buffon，最終在2001年以打破世界紀錄的5100萬歐元轉會費，轉會到尤文圖斯足球俱樂部，並將這項紀錄一直持續到2018年被Kepa Arrizabalaga以轉會費7160萬英鎊轉會至切爾西才將其中斷。
尤文圖斯時期是Buffon生涯的高峰，效力時總共拿下10次義甲、4次義大利盃以及5次的義大利超級盃的冠軍，即使2018及2019短暫加盟巴黎聖日耳曼，仍在聖日耳曼拿下法國超級盃與法甲的冠軍。
Buffon也替義大利國家隊拿下許多的獎項，U21歐洲國家盃與世界盃都嘗過關冠軍滋味，而歐洲國家盃與聯合會盃曾分別拿下亞軍與季軍，目前也是世界盃參與次數的紀錄保持者。
2021年Buffon重返他球員生涯的起點帕爾馬，並和俱樂部簽下一份為期兩年的合約，甚至還在2022年續約至2024年，但就在今年宣布引退足壇，替自己的傳奇生涯劃下句點。