U12世界盃少棒賽今抗澳洲田君翰先發！中華隊完整轉播賽程、名單

足球／最強門將引退！義大利傳奇Gianluigi Buffon結束28年生涯

▲義大利傳奇門神Gianluigi Buffon宣告引退，結束28年生涯。（圖／美聯社／達志影像）
▲義大利傳奇門神Gianluigi Buffon宣告引退，結束28年生涯。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者徐增峰/綜合報導

義大利足球界傳奇球星Gianluigi Buffon在今(2)日宣佈高掛球鞋，結束長達28年的足球生涯。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Buffon在1995年升上帕爾馬足球俱樂部的一隊，開始了他足球人生，1999年甚至贏得歐洲足總盃、義大利盃以及義大利超級盃，如此出色的表現也讓許多的俱樂部開始招募Buffon，最終在2001年以打破世界紀錄的5100萬歐元轉會費，轉會到尤文圖斯足球俱樂部，並將這項紀錄一直持續到2018年被Kepa Arrizabalaga以轉會費7160萬英鎊轉會至切爾西才將其中斷。

尤文圖斯時期是Buffon生涯的高峰，效力時總共拿下10次義甲、4次義大利盃以及5次的義大利超級盃的冠軍，即使2018及2019短暫加盟巴黎聖日耳曼，仍在聖日耳曼拿下法國超級盃與法甲的冠軍。

Buffon也替義大利國家隊拿下許多的獎項，U21歐洲國家盃與世界盃都嘗過關冠軍滋味，而歐洲國家盃與聯合會盃曾分別拿下亞軍與季軍，目前也是世界盃參與次數的紀錄保持者。

2021年Buffon重返他球員生涯的起點帕爾馬，並和俱樂部簽下一份為期兩年的合約，甚至還在2022年續約至2024年，但就在今年宣布引退足壇，替自己的傳奇生涯劃下句點。

足球／前中國男足國家隊主帥李鐵遭起訴　涉嫌行賄等5罪名遭起訴

足球／姆巴佩超級合約報價有多可怕？可請19個詹皇、讓勇士打4季

足球／希拉爾超開給姆巴佩的合約有多誇張？時薪300萬、每天7千萬

足球／扎根海線推展有成！臺中清水足球節吸引數百名萌童齊聚

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀