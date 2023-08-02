全民防間諜！中國取消TEDx廣州活動 主辦方無奈：我們非境外勢力
中國國家安全部微信公眾號，昨（1）日以「反間防諜需要全社會動員」為題發文，要求人民廣泛參與落實《反間諜法》，鼓勵群眾進行舉報。而在全球廣受歡迎的「TEDx論壇」，原訂8月13日舉行在廣州進行「TEDxGuangzhou 2023」大會，但臨時宣布延期取消，主辦單位透露，原因是廣州公安認為TEDxGuangzhou活動是一個「境外組織」，必須設立境內代表機構，或取得臨時活動備案許可。
記者倪浩軒/綜合報導
廣州TEDx的主辦方在微信公眾號發文，解釋「TEDxGuangzhou 2023」大會臨時取消的原因。主辦方表示，廣州公安認為TEDxGuangzhou活動是一個「境外組織」，辦活動必須符合《境外非政府組織境內活動管理法》規定，但其實這法律管轄的「境外組織」，定義是「在境外註冊、要在中國開展業務的境外非政府組織」，主辦方強調，自己是一群來自本地的志願者，並非TED的僱員，不代表TED，也不是一群組織。
主辦方解釋，「TEDx」這一品牌名稱，世界上任何人都可以用來組織活動，只要申請就能獲得授權，並非所謂「境外組織」要在中國開展業務。
主辦方也提到，在今年之前，過去也舉辦過多次「TEDx」活動，從未遭遇類似問題。主辦方透露，也曾試圖努力符合公安的要求，但《境外非政府組織境內活動管理法》規定在活動前15日提交備案申請，而公安是在活動前17日告知，時間上實在非常困難。
且取得備案申請需要有「TED」的相關文件，以及中國當地合作單位獲得批准的文件，由於主辦方本來就只是一群志願者，等於要另外找廣州當地的社會組織聯繫，撇開時間趕不及之外，這些社會組織也必須獲得主管部門批准，實際上也是一個很難取得結果的過程。
主辦方最後直言，多方考慮後決定放棄舉辦活動，「否則可能背上莫須有的罪名」，言詞之間不難看出深深的無奈。
另外值得注意的是，主辦方在微博也有發出聲明稿，但僅簡單說明活動延期取消，購票將退款。而取消的原因，被認定是「境外組織」等等其中緣由，則只有在微信公眾號發表的聲明有詳細提及。這也是中國常見的情況，在不同社群平台有不同的「言論尺度」，微博是最官方的平台，因此言論也最保守。但中國國安部在微信發文呼籲全民反間諜後，微信的言論環境是否也會向微博「看齊」，讓中國的網路言論自由進一步緊縮，值得關注。