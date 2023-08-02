特企／「全家Fami煮煮」線上生鮮專門店　新鮮蔬菜全品項9折

我是廣告 請繼續往下閱讀
全家Fami煮煮一直致力於為顧客提供優質的食材和便利的購物方式。現在，顧客們只需下載並前往全家APP，點選Fami煮煮分類，便可輕鬆挑選所需的新鮮蔬菜，不限金額即可享受一件出貨的超便利服務。顧客們可以隨時在鄰近家的全家據點取貨，讓購買蔬菜變得更加輕鬆便捷。
全家Fami煮煮將為顧客們帶來更多豐富多樣的菜色選擇，讓他們能夠品嚐到新鮮時令的美味蔬菜，並且為每個家庭的餐桌增添更多驚喜。每週菜色將根據季節變化和顧客需求不斷更新，讓顧客們擁有更多的選擇，同時也能享受到蔬菜的多樣風味。而每週三的搶菜日更是一大利多，這一天將提供500份超優惠19元的各類鮮蔬，每人限購一份隨機出貨。搶菜日將成為顧客們購買蔬菜的最佳時機，讓他們在經濟實惠的同時，也能享受到新鮮蔬菜帶來的健康益處。
為確保顧客們購買到的是安全健康的食材，全家Fami煮煮提供多樣產銷履歷蔬菜。這些蔬菜都是經過嚴格的選擇和監管，以確保質量和新鮮度。顧客們可以放心選購，並將這些新鮮的蔬菜帶回家中，為自己和家人準備美味健康的餐點，為確保蔬菜的新鮮度和品質，全家Fami煮煮採用全程冷鏈運送的方式，確保蔬菜的新鮮度得以最大程度地保持，顧客們可以放心選購，並享受到從田地到餐桌的新鮮蔬菜。全程冷鏈運送確保了蔬菜的品質和口感，讓顧客們能夠在享受美味的同時，也獲得最佳的營養價值。
我們相信健康的飲食和營養均衡是每個人追求健康生活的基石。而日趨快速的生活步調壓力，更需要健康有效的採買料理模式來支持，透過這次促銷活動，讓全家Fami煮煮提供的「線上生鮮專門店」，鼓勵支持更多的家庭輕鬆線上選購，省心做出幸福料理。
同時間大家最關心的商品新鮮度抑或是全民在乎的環境保護議題仍可持續發展。我們致力提升提供更多的產銷履歷蔬菜，這意味著蔬菜的生產過程經過嚴格的管理和監控，符合環境保護的標準。同時，全家Fami煮煮的全程冷鏈運送系統，確保蔬菜的新鮮美味且符合衛生要求。
顧客們只需要透過網站或手機應用程式，就能輕鬆訂購新鮮蔬菜，無論是家中、辦公室或其他地方，都能方便地取貨，讓顧客們隨時享受到新鮮蔬菜的美味和營養。
全家Fami煮煮的這項促銷活動將持續一段時間，讓更多的顧客能夠體驗到購買新鮮蔬菜的便利和優惠。他們希望通過這項活動，提高人們對蔬菜的關注和認識，促進健康飲食的執行和可持續發展的實踐。
快來全家Fami煮煮選購優惠新鮮蔬菜，享受美味健康的生活！無論是單身、小家庭還是大家庭，全家Fami煮煮都有適合您的蔬菜選擇。讓我們一起關注健康，從新鮮蔬菜開始！
商品活動詳情：
⦁ 全家便利商店APP＞Fami煮煮
⦁ Fami煮煮消費者專線 : 0 8 0 0 - 2 2 1 - 3 6 3