確診後反覆慢性咳嗽　中藥調理搭配「1針灸」治咳、緩解症狀

我是廣告 請繼續往下閱讀
咳嗽原因多 久咳不癒需提高警覺奇美醫院中醫部主治醫師梁祐爾指出，咽喉為「心肺肝腎呼吸之門，飲食聲音吐納之道」，慢性咳嗽除了感染尚未痊癒，還需考慮鼻涕倒流、氣喘、胃食道逆流，排除肺部發炎、癌症、上呼吸道阻塞、感覺神經過度敏感、藥物副作用等可能。而在疫情開始後，這類「確診後遺留之慢性咳嗽」並不少見，時間從數周到半年以上的都有，讓病人不勝煩擾。
中醫治療慢性咳嗽 搭配雷射針灸刺激穴位達到治療效果梁祐爾主治醫師說明，中醫調治咳喘，依據是否存在外感病邪及體質陰陽虛實偏盛，隨病況緩急及症狀表現來給予治療，臨床上尤其著重肺、脾、腎三臟的關係，這三者都是調節氣體出入吐納與痰濕生成的重要臟腑；除了確定外來的感染解除了沒，還要注意病人平時體力、消化、情緒跟睡眠情形。
治療上不僅予以藥物，同時也會搭配雷射針灸，以低能量雷射刺激有反應的耳朵穴道氣管點、肺點、耳神門、交感點、內分泌點，及軀幹穴道孔最、列缺、少商、印堂、內關。
預防慢性咳嗽 日常4項保健叮嚀梁祐爾主治醫師表示，中醫治療咳嗽從病程及體質下手，可避免後遺症發生，而日常生活保健對預防慢性咳嗽也有幫助：
1、避免受涼：夜晚外出、凌晨起床、進冷氣房時酌加薄外套或脖圍；勿冷風直吹，尤其是頭髮尚未吹乾、膚表潮濕或有汗時。
2、飲食作息正常：均衡且規律的飲食可培養健康的腸道菌叢、提升免疫力，適度補充根莖類、五穀、肉類等有助補充氣力；睡眠不足會影響內分泌及代謝，容易疲倦，生病復原慢。
3、強健穴道按摩：深度按壓合谷、列缺，可通經活絡，防止感冒咳嗽。
4、養肺茶飲：黨參10g＋百合5g。將中藥材用600c.c.的水煮沸後，小火煮10分鐘，放溫飲用。黨參提升免疫力及消化道功能，改善身體虛弱、營養不良；百合生津止咳並清熱安神，保養咽喉等呼吸道，同時緩解焦躁的情緒。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58685
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw