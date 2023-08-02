特企／不要對我尖叫 x 春一枝冰棒聯名限定口味　共譜夏日味蕾

回味經典、綻放果香！手搖飲潮牌不要對我尖叫與春一枝冰品聯手推出經典令人垂涎的五款夏季新品口味。初鹿檸檬蜂蜜冰沙、台農百香蜜檸冰沙、北部門店限定苗栗椪柑蜜檸冰沙、南部門店限定海鹽西瓜蜜檸冰沙和東部門店限定鹿野洛神蜂蜜冰沙，帶您踏上一趟味蕾的奇幻之旅，這次的聯名活動，將讓您在夏日炎炎中享受口感的驚喜和回憶的懷舊，讓您的夏天更加精彩紛呈。
不要對我尖叫 x 春一枝冰棒聯名限定夏季飲品
「復古經典」初鹿檸檬蜂蜜冰沙，猶如一杯帶有酸甜滋味的清涼夏日。來自初鹿的新鮮檸檬搭配尖叫特選蜂蜜製成的冰沙，最上層還配上奶香濃郁的奶蓋，帶來絕妙的口感和豐富的層次感。每一口都讓您回味起兒時的記憶，彷彿置身於柑橘園中的清新氛圍。
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「椪柑風暴」北部限定苗栗椪柑蜜檸冰沙，掀起了一股口感的狂潮。台灣北部門店限定椪柑搭配尖叫特選蜂蜜和檸檬打成的冰沙，帶來豐富的柑橘風味和清新的口感。每一口都讓您沉浸在果香的海洋中，享受口感的狂歡和舌尖的驚喜。
「西瓜狂歡」南部限定海鹽西瓜蜜檸冰沙，讓您在夏日感受到台灣南部門店熱情擁抱。選用台灣特產的西瓜加上海鹽的點綴突顯出春一枝冰棒的消暑甜蜜口感並且搭配尖叫特選蜂蜜和檸檬製成的冰沙，最上層覆蓋著奶香濃郁的奶蓋，帶來清爽的口感和甜蜜的滋味。每一口都讓您沉醉在西瓜的香甜中，享受南部的熱情和夏日的歡樂。
「洛神馥郁」東部限定鹿野洛神蜂蜜冰沙，帶您品味台灣東部門店的酸甜滋味。選用春一枝東部鹿野特產的洛神冰棒搭配洛神冰沙，帶來獨特的芬芳馥郁香氣和酸甜清爽的口感。每一口都讓您感受到花香的迷人和東部的自然之美。讓您的口腔和心靈都沉浸在芬芳的花海中，享受一趟令人陶醉的味蕾之旅。
不要對我尖叫與春一枝冰棒聯名限定口味，將帶您進入口感的奇幻世界。在這個夏天，讓您的味蕾隨著初鹿檸檬蜂蜜冰沙、台農百香蜜檸冰沙、椪柑蜜檸冰沙、海鹽西瓜蜜檸冰沙和鹿野洛神蜂蜜冰沙，綻放出無限的美好和回憶。不要錯過這場味覺的盛宴，讓您的夏日更加清涼舒爽！
不要對我尖叫臉書粉專抽獎活動，凡購買春一枝聯名系列有機會獲得多項好禮！
此次不要對我尖叫夏季飲品活動內容更是精彩豐富！只要您前往不要對我尖叫門店購買任意春一枝聯名系列飲品，並拍攝消費飲品標籤的照片（每位顧客限一個標籤），在活動貼文下方留言並附上照片，同時＠兩位好友，即可獲得抽獎資格。我們將從參與者中抽出共計10名的幸運優勝者，每位優勝者將獲得春一枝聯名粉絲禮包，包括免費春一枝飲品乙杯（限加入不要對我尖叫Ocard會員使用）、馬克杯乙個、環保吸管組乙組、麻布袋乙組以及春一枝造型悠遊卡乙個，今夏讓你好吃好玩又有好禮拿！
更加驚喜的是，此次除了春一枝聯名粉絲禮包，還將抽出1名幸運優勝者，獲得尖叫茶粉VIP的尊榮身份。幸運的VIP將享受一年共24杯尖叫飲品（每月限兩杯，限加入不要對我尖叫Ocard會員使用），讓您不間斷享受夏日清爽到不斷尖叫的口感與驚喜體驗。
☀️詹子晴丫頭☀️小闆娘也會在此次同步發佈抽獎春一枝聯名限定抽獎好禮！活動詳情和參與方式請關注不要對我尖叫官方社群媒體平台或前往全台門店詢問，期待與您共同品味這場口感的盛宴！活動規則與細節規則品牌保有最終決定與解釋權利。
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